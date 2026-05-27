快訊

上月才認癌細胞擴散！「草蜢」蔡一傑茶餐廳被捕獲 抗癌近況曝光

喚起過去陰影 川普對伊豪賭為何難抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

聽新聞
0:00 / 0:00

攝護腺癌怕手術尿失禁 三總精準放療助穩病情

中央社／ 台北27日電

77歲徐先生在例行健檢確診局部性攝護腺癌，因擔心手術尿失禁及長期放療影響生活，三總接受精準放療，2週內完成5次治療，副作用輕微，數據下降、腫瘤控制穩定，生活品質良好。

台灣邁入超高齡社會，有熟男隱形殺手之稱的攝護腺癌威脅正持續擴大，根據民國112年癌症登記資料，攝護腺癌新增9985人，如徐先生的案例將越來越多。三軍總醫院放射腫瘤部主治醫師楊仁富今天在記者會分享，徐先生是在例行健康檢查發現攝護腺特異抗原（PSA）指數異常升高。

楊仁富指出，健檢發現不對勁後，徐先生進一步檢查，確診為有利型中度風險局部性攝護腺癌。他擔心手術可能尿失禁，更不希望長期放療影響日常生活，才會來到三總診間尋求治療評估，經醫療團隊分析，徐先生符合立體定位放射治療適應症，最終採用磁振刀治療。

楊仁富表示，最終徐先生約2週內完成5次療程，治療期間僅有輕微疲倦感，未出現明顯腸胃不適或嚴重副作用。後續追蹤顯示PSA數值逐步下降，目前腫瘤控制穩定，生活與社交活動皆維持良好品質，「攝護腺癌治療邁入即時影像精準醫療新時代。」

楊仁富指出，局部性攝護腺癌主要治療方式有手術、荷爾蒙治療及放射治療。放射治療具備器官保留、長期腫瘤控制效果佳等優勢，是重要治療選項之一，傳統放射治療仰賴電腦斷層，但攝護腺位於骨盆深處，臨床習慣設定較大範圍，避免腫瘤漏照，增加正常組織受輻射影響風險。

楊仁富表示，精準放療能有效縮小治療邊界，降低正常組織暴露，減少急性泌尿道與直腸副作用。健保署自今年4月起，將立體定位放射治療納入攝護腺癌部分適應症給付範圍，適用於低度與中度復發風險、且未發生淋巴或遠端轉移局部性患者，降低病患經濟負擔，讓更多患者受惠。

攝護腺癌

延伸閱讀

早期無症狀 攝護腺癌精準篩檢三部曲

近3成攝護腺癌晚期確診 篩檢、標靶治療應給付

脂肪肝如何改善？GLP-1治療新趨勢 中年三高、泡芙人減重5%可逆轉

AI賦能3D病理讓病灶「立體現形」 臺灣拚全球率先臨床落地

相關新聞

手麻、腦霧恐罹罕病多發性硬化症 醫示警：未及早確診壽命恐少14年

本周六為「世界多發性硬化症日」，多發性硬化症是罕見疾病，好發20至40歲青壯年，女性罹病風險高於男性。根據國際多發性硬化症聯盟（MSIF）報告，因症狀多樣性高，全球延遲診斷平均時間約1至2年。多發性硬化症為中樞神經慢性發炎疾病，因發病位置不同，症狀不同，手腳發麻、視力無法對焦均可能症狀，持續未改善應就醫。

吱吱嘰！台鐵基隆站土地髒亂遭爆鼠類橫行 環保局告發限期改善

台鐵基隆站所管理土地長期存在環境髒亂、雜草叢生及廢棄物堆置等狀況，交通場站使用民眾及附近居民多次投訴，日前還有民眾在社群貼出影片爆料鼠類橫行，環保局今前往稽查，依違反廢棄物清理法告發並限期改善。

熱到破表！台北市政大樓溫度計出現40度罕見高溫 全市6人中暑送醫

中央氣象署今天下午12時27分針對台北市全區發布高溫橙色燈號，有出現38°C高溫的機率。北市消防局統計，今天共計有7件中暑案件，其中6人送醫治療。

車內隱形殺手當心！ 專家示警「1內裝」恐釀血癌 夏天高溫更毒

隨著天氣漸漸變熱，車主務必留意高溫可能逼出車內的有毒物質。專家指出，過去曾有車輛內裝引發甲醛中毒的嚴重案例，甚至導致大批車主罹患血癌。

Threads瘋傳「捐精換RTX顯卡」 泌尿醫打臉：直接升天

近日Threads瘋傳一張超狂哏圖，宣稱只要「捐精1公升」，就能免費獲得NVIDIA旗下高階顯卡RTX 4080、RTX 5070，引發不少科技迷與網友熱議。不過，泌尿科醫師高銘鴻看完後直搖頭，直言這根本不可能，甚至笑稱如果真的一次射一公升，「不只精神上會絕頂升天，物理意義上也會直接升天」。

承諾強化再生水利用、導入草鴞生態緩衝區 南科沙崙園區進二階環評

環境部今天召開第50次環評大會，審查「南部科學園區沙崙園區開發計畫」。本案在環評委員要求開發單位承諾，應強化評估海淡水、再生水利用比率，以及面對本案最大的爭議核心草鴞，應補充對東方草鴞等保育類物種的棲地損失量評估，導入低衝擊開發的生態緩衝區，決議進入二接環評審查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。