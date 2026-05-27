攝護腺癌怕手術尿失禁 三總精準放療助穩病情

77歲徐先生在例行健檢確診局部性攝護腺癌，因擔心手術尿失禁及長期放療影響生活，三總接受精準放療，2週內完成5次治療，副作用輕微，數據下降、腫瘤控制穩定，生活品質良好。

台灣邁入超高齡社會，有熟男隱形殺手之稱的攝護腺癌威脅正持續擴大，根據民國112年癌症登記資料，攝護腺癌新增9985人，如徐先生的案例將越來越多。三軍總醫院放射腫瘤部主治醫師楊仁富今天在記者會分享，徐先生是在例行健康檢查發現攝護腺特異抗原（PSA）指數異常升高。

楊仁富指出，健檢發現不對勁後，徐先生進一步檢查，確診為有利型中度風險局部性攝護腺癌。他擔心手術可能尿失禁，更不希望長期放療影響日常生活，才會來到三總診間尋求治療評估，經醫療團隊分析，徐先生符合立體定位放射治療適應症，最終採用磁振刀治療。

楊仁富表示，最終徐先生約2週內完成5次療程，治療期間僅有輕微疲倦感，未出現明顯腸胃不適或嚴重副作用。後續追蹤顯示PSA數值逐步下降，目前腫瘤控制穩定，生活與社交活動皆維持良好品質，「攝護腺癌治療邁入即時影像精準醫療新時代。」

楊仁富指出，局部性攝護腺癌主要治療方式有手術、荷爾蒙治療及放射治療。放射治療具備器官保留、長期腫瘤控制效果佳等優勢，是重要治療選項之一，傳統放射治療仰賴電腦斷層，但攝護腺位於骨盆深處，臨床習慣設定較大範圍，避免腫瘤漏照，增加正常組織受輻射影響風險。

楊仁富表示，精準放療能有效縮小治療邊界，降低正常組織暴露，減少急性泌尿道與直腸副作用。健保署自今年4月起，將立體定位放射治療納入攝護腺癌部分適應症給付範圍，適用於低度與中度復發風險、且未發生淋巴或遠端轉移局部性患者，降低病患經濟負擔，讓更多患者受惠。