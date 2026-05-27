太平洋高壓影響持續高溫 午後雷陣雨範圍增

氣象署表示，明天持續受到太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，高溫仍達37度到38度，午後雷陣雨的範圍增加，明天晚上起鋒面報到，中部以北有零星短暫陣雨。

中央氣象署預報員曾昭誠向媒體表示，明天持續受到太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，午後雷陣雨範圍比今天多，宜蘭，花蓮、大台北地區與中部以北山區有短暫零星陣雨。

溫度方面，曾昭誠表示，明天高溫仍然會達到37度到38度，氣象署也持續發布高溫資訊。

曾昭誠說，明天晚上起到29日受到鋒面影響，中部以北有局部短暫雷陣雨，其他地區多雲到晴，以午後雷陣雨的型態為主，但鋒面結構不是很好，29日的明顯雨勢會落在午後，南部雨勢有機會下到晚上。

曾昭誠表示，30日到31日鋒面消散，花東有局部短暫陣雨，午後中南部地區及北部山區要留意局部短暫雨。6月1日到6月2日受到颱風薔蜜的外圍環流影響，迎風面的北部跟宜蘭有短暫陣雨。

根據中央氣象署觀測，颱風薔蜜今天下午2時的中心位置在北緯10.0度，東經137.6度，以每小時16公里速度，向西北進行。

曾昭誠說，薔蜜持續朝琉球南方海面前進，預估最快30日增強為中度颱風，最接近台灣的時間點為31日及6月1日，不過離台灣仍有500到800公里的距離，6月2日之後，薔蜜就會往日本南方海域前進。

另外，曾昭誠提醒，今天晚間到明天金門及馬祖地區有機會起霧，31日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。