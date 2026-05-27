快訊

上月才認癌細胞擴散！「草蜢」蔡一傑茶餐廳被捕獲 抗癌近況曝光

喚起過去陰影 川普對伊豪賭為何難抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

鮮少曝光、性格低調 「酷酷嫂」周美青不搶鏡卻最受矚目

聽新聞
0:00 / 0:00

臺灣漫遊錄獲獎受關注 亞洲媒體突顯台灣特殊處境

中央社／ 台北27日電

臺灣漫遊錄」獲國際大獎「國際布克獎」，受到亞洲媒體關注，其中日本「朝日新聞」特別突顯台灣特殊處境；印度「印度時報」則強調「台灣文學很少獲得如此程度的全球能見度」。

根據文化部提供新聞訊息，「朝日新聞」在21日的報導中提到，「中國國家主席習近平表明統一台灣的意志，美國總統川普則發表了彷彿將台灣視為貿易談判籌碼的言論。然而，對於台灣民眾自身的真實心聲，我們（日本社會）又傾聽了多少呢？」

報導同時引述「臺灣漫遊錄」裡的內容，「在這個世界上，沒有比一廂情願的善意更讓人困擾的了」，報導指出，「小說中的這句話，令人驀然警醒」。

報導對小說內容也有進一步的分析，如「由於日本作家（青山千鶴子）在無意中流露出的傲慢，兩人逐漸產生隔閡、漸行漸遠。然而，日本作家卻始終未能察覺台灣口譯員（王千鶴）心中的悲傷。這種遲鈍，正與日本和台灣之間『統治與被統治』的歷史關係重疊在一起」。

印度發行量最大的報紙「印度時報」於20日的報導即以「關於2026國際布克獎『臺灣漫遊錄』你需要知道的事」為標題，給予相當篇幅的報導。

「印度時報」報導指出，「臺灣漫遊錄」得獎創下首部由中譯作品獲獎紀錄，楊双子與金翎也是該獎史上第一組來自台灣與台裔美國背景的得獎者，報導說「這足以成為全球媒體的頭條新聞」。

報導指出，「台灣文學很少獲得如此程度的全球能見度，尤其是在英文出版市場中」，一部從中文翻譯而來的台灣小說能夠獲得世界最重要文學獎之一，確實意義重大。

臺灣漫遊錄 印度 文化部

延伸閱讀

布克國際獎評審團主席盛讚「臺灣漫遊錄」：令人著迷

臺灣漫遊錄為何頻獲大獎？有愛情、美食和旅行 「不將文化簡化為創傷」

蔡英文：恭喜臺灣漫遊錄獲獎 世界看見台灣故事

台灣第1人！楊双子「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎：生為台灣人是我的幸運

相關新聞

手麻、腦霧恐罹罕病多發性硬化症 醫示警：未及早確診壽命恐少14年

本周六為「世界多發性硬化症日」，多發性硬化症是罕見疾病，好發20至40歲青壯年，女性罹病風險高於男性。根據國際多發性硬化症聯盟（MSIF）報告，因症狀多樣性高，全球延遲診斷平均時間約1至2年。多發性硬化症為中樞神經慢性發炎疾病，因發病位置不同，症狀不同，手腳發麻、視力無法對焦均可能症狀，持續未改善應就醫。

熱到破表！台北市政大樓溫度計出現40度罕見高溫 全市6人中暑送醫

中央氣象署今天下午12時27分針對台北市全區發布高溫橙色燈號，有出現38°C高溫的機率。北市消防局統計，今天共計有7件中暑案件，其中6人送醫治療。

車內隱形殺手當心！ 專家示警「1內裝」恐釀血癌 夏天高溫更毒

隨著天氣漸漸變熱，車主務必留意高溫可能逼出車內的有毒物質。專家指出，過去曾有車輛內裝引發甲醛中毒的嚴重案例，甚至導致大批車主罹患血癌。

Threads瘋傳「捐精換RTX顯卡」 泌尿醫打臉：直接升天

近日Threads瘋傳一張超狂哏圖，宣稱只要「捐精1公升」，就能免費獲得NVIDIA旗下高階顯卡RTX 4080、RTX 5070，引發不少科技迷與網友熱議。不過，泌尿科醫師高銘鴻看完後直搖頭，直言這根本不可能，甚至笑稱如果真的一次射一公升，「不只精神上會絕頂升天，物理意義上也會直接升天」。

承諾強化再生水利用、導入草鴞生態緩衝區 南科沙崙園區進二階環評

環境部今天召開第50次環評大會，審查「南部科學園區沙崙園區開發計畫」。本案在環評委員要求開發單位承諾，應強化評估海淡水、再生水利用比率，以及面對本案最大的爭議核心草鴞，應補充對東方草鴞等保育類物種的棲地損失量評估，導入低衝擊開發的生態緩衝區，決議進入二接環評審查。

基隆這建案稱「適合自住」 實際是銷售辦公室…廣告不實遭公平會罰

公平會今天委員會議通過，上豪租賃股份有限公司銷售基隆市「萊茵雲頂景觀套房」建案因非可供住宅使用，卻在臉書粉絲專頁宣稱「適合自住」等用語，足以影響交易決定之商品用途為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定，處10萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。