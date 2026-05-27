臺灣漫遊錄獲獎受關注 亞洲媒體突顯台灣特殊處境

「臺灣漫遊錄」獲國際大獎「國際布克獎」，受到亞洲媒體關注，其中日本「朝日新聞」特別突顯台灣特殊處境；印度「印度時報」則強調「台灣文學很少獲得如此程度的全球能見度」。

根據文化部提供新聞訊息，「朝日新聞」在21日的報導中提到，「中國國家主席習近平表明統一台灣的意志，美國總統川普則發表了彷彿將台灣視為貿易談判籌碼的言論。然而，對於台灣民眾自身的真實心聲，我們（日本社會）又傾聽了多少呢？」

報導同時引述「臺灣漫遊錄」裡的內容，「在這個世界上，沒有比一廂情願的善意更讓人困擾的了」，報導指出，「小說中的這句話，令人驀然警醒」。

報導對小說內容也有進一步的分析，如「由於日本作家（青山千鶴子）在無意中流露出的傲慢，兩人逐漸產生隔閡、漸行漸遠。然而，日本作家卻始終未能察覺台灣口譯員（王千鶴）心中的悲傷。這種遲鈍，正與日本和台灣之間『統治與被統治』的歷史關係重疊在一起」。

印度發行量最大的報紙「印度時報」於20日的報導即以「關於2026國際布克獎『臺灣漫遊錄』你需要知道的事」為標題，給予相當篇幅的報導。

「印度時報」報導指出，「臺灣漫遊錄」得獎創下首部由中譯作品獲獎紀錄，楊双子與金翎也是該獎史上第一組來自台灣與台裔美國背景的得獎者，報導說「這足以成為全球媒體的頭條新聞」。

報導指出，「台灣文學很少獲得如此程度的全球能見度，尤其是在英文出版市場中」，一部從中文翻譯而來的台灣小說能夠獲得世界最重要文學獎之一，確實意義重大。