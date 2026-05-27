京都祇園「燒肉牛匠新」於春大直正式開幕　打造高端燒肉新地標 開幕首周贈炙燒生牛肉 百坪空間重現京都街景 全程專人代烤免動手

台灣高端燒肉市場再迎國際級品牌進駐。由御嵿集團攜手日方共同合資，引進京都祇園知名板前燒肉品牌「燒肉牛匠新（Yakiniku Gyusho Shin）」，今（27日）正式於台北春大直開出海外首店。品牌承襲京都職人文化與高端燒肉精神，以近江和牛、專人代烤服務與沉浸式日式空間設計，正式進軍台灣高端餐飲市場，重新定義頂級燒肉體驗標準。開幕首周祭出限定活動，凡來店消費即贈「炙燒生牛肉」，邀請饕客感受近江牛的極致風味。

京都祇園燒肉名店「燒肉牛匠新」今日正式進駐台北春大直。圖左起為御嵿副董事長李日東、御嵿董事長孫正強、日方代表田中進社長、春大直執行董事楊國鼎。 圖／燒肉牛匠新提供

開幕儀式當日，現場舉行具日本文化意涵的「鏡開儀式」，由御嵿集團董事長、日方代表田中進社長、御嵿集團副董事長李日東，以及春大直執行董事楊國鼎共同揭幕，象徵台日雙方合作正式啟動，也宣告品牌在台首店正式營運。現場同步安排近江牛料理展演，由職人以精準刀工與火候掌控，呈現和牛的極致風味，完整展現板前料理的儀式感與臨場魅力。

職人於板前席展示近江牛料理秀，透過精湛刀工與火候，讓現場貴賓們都能體驗到近江牛的細緻風味。 圖／燒肉牛匠新提供

職人於板前席展示近江牛料理秀，透過精湛刀工與火候，讓現場貴賓們都能體驗到近江牛的細緻風味。 圖／燒肉牛匠新提供

「燒肉牛匠新」以擁有超過四百年歷史、被譽為「和牛女王」的近江雌牛為核心食材，透過職人分切與料理節奏，精準呈現各部位油脂比例與風味層次，並依台灣市場需求導入海鮮與豬肉等多元品項，提升菜單完整性與彈性。不同於一般燒肉型態，「燒肉牛匠新」採全程「專人代烤」服務，由職人掌握食材介紹、火候控制至最佳入口時機，讓顧客專注品味料理本質。店內設置雙板前席位，近距離展演料理過程，營造兼具互動與儀式感的用餐體驗，實踐品牌的「5+1」承諾：視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺，以及情感體驗的高端款待哲學。

台北春大直店占地近120坪，全店座位除板前席外，皆規劃為獨立包廂，高度重視商務與高端客群的隱私需求。 圖／燒肉牛匠新提供

空間設計方面，春大直店以近120坪規模打造京都街景意象，融合町屋元素與當代日式美學，並以《陰翳禮讚》為靈感核心，透過光影、材質與留白營造低調奢華氛圍。全店除板前席外亦規劃獨立包廂，滿足商務宴請與高端社交需求，強化隱私性與尊榮體驗。

為慶祝台灣首店正式開幕，「燒肉牛匠新」推出開幕限定活動，自5月27日至6月2日止，凡到店消費即贈「炙燒生牛肉」乙份，以最純粹料理手法呈現近江和牛的極致鮮味與細緻層次，數量有限，贈完為止。更多品牌與餐廳資訊，敬請關注燒肉牛匠新官方網站及粉絲專頁。

御嵿國際官網：https://toplusglobal.com/

燒肉牛匠新官網：https://gyusyoushinkyoto.com.tw/