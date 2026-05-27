快訊

上月才認癌細胞擴散！「草蜢」蔡一傑茶餐廳被捕獲 抗癌近況曝光

喚起過去陰影 川普對伊豪賭為何難抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

聽新聞
0:00 / 0:00

京都祇園「燒肉牛匠新」於春大直正式開幕　打造高端燒肉新地標 開幕首周贈炙燒生牛肉 百坪空間重現京都街景 全程專人代烤免動手

聯合線上／ 董欣怡

台灣高端燒肉市場再迎國際級品牌進駐。由御嵿集團攜手日方共同合資，引進京都祇園知名板前燒肉品牌「燒肉牛匠新（Yakiniku Gyusho Shin）」，今（27日）正式於台北春大直開出海外首店。品牌承襲京都職人文化與高端燒肉精神，以近江和牛、專人代烤服務與沉浸式日式空間設計，正式進軍台灣高端餐飲市場，重新定義頂級燒肉體驗標準。開幕首周祭出限定活動，凡來店消費即贈「炙燒生牛肉」，邀請饕客感受近江牛的極致風味。

京都祇園燒肉名店「燒肉牛匠新」今日正式進駐台北春大直。圖左起為御嵿副董事長李日東、御嵿董事長孫正強、日方代表田中進社長、春大直執行董事楊國鼎。 圖／燒肉牛匠新提供
京都祇園燒肉名店「燒肉牛匠新」今日正式進駐台北春大直。圖左起為御嵿副董事長李日東、御嵿董事長孫正強、日方代表田中進社長、春大直執行董事楊國鼎。 圖／燒肉牛匠新提供

開幕儀式當日，現場舉行具日本文化意涵的「鏡開儀式」，由御嵿集團董事長、日方代表田中進社長、御嵿集團副董事長李日東，以及春大直執行董事楊國鼎共同揭幕，象徵台日雙方合作正式啟動，也宣告品牌在台首店正式營運。現場同步安排近江牛料理展演，由職人以精準刀工與火候掌控，呈現和牛的極致風味，完整展現板前料理的儀式感與臨場魅力。

職人於板前席展示近江牛料理秀，透過精湛刀工與火候，讓現場貴賓們都能體驗到近江牛的細緻風味。 圖／燒肉牛匠新提供
職人於板前席展示近江牛料理秀，透過精湛刀工與火候，讓現場貴賓們都能體驗到近江牛的細緻風味。 圖／燒肉牛匠新提供

職人於板前席展示近江牛料理秀，透過精湛刀工與火候，讓現場貴賓們都能體驗到近江牛的細緻風味。 圖／燒肉牛匠新提供
職人於板前席展示近江牛料理秀，透過精湛刀工與火候，讓現場貴賓們都能體驗到近江牛的細緻風味。 圖／燒肉牛匠新提供

「燒肉牛匠新」以擁有超過四百年歷史、被譽為「和牛女王」的近江雌牛為核心食材，透過職人分切與料理節奏，精準呈現各部位油脂比例與風味層次，並依台灣市場需求導入海鮮與豬肉等多元品項，提升菜單完整性與彈性。不同於一般燒肉型態，「燒肉牛匠新」採全程「專人代烤」服務，由職人掌握食材介紹、火候控制至最佳入口時機，讓顧客專注品味料理本質。店內設置雙板前席位，近距離展演料理過程，營造兼具互動與儀式感的用餐體驗，實踐品牌的「5+1」承諾：視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺，以及情感體驗的高端款待哲學。

台北春大直店占地近120坪，全店座位除板前席外，皆規劃為獨立包廂，高度重視商務與高端客群的隱私需求。 圖／燒肉牛匠新提供
台北春大直店占地近120坪，全店座位除板前席外，皆規劃為獨立包廂，高度重視商務與高端客群的隱私需求。 圖／燒肉牛匠新提供

空間設計方面，春大直店以近120坪規模打造京都街景意象，融合町屋元素與當代日式美學，並以《陰翳禮讚》為靈感核心，透過光影、材質與留白營造低調奢華氛圍。全店除板前席外亦規劃獨立包廂，滿足商務宴請與高端社交需求，強化隱私性與尊榮體驗。

為慶祝台灣首店正式開幕，「燒肉牛匠新」推出開幕限定活動，自5月27日至6月2日止，凡到店消費即贈「炙燒生牛肉」乙份，以最純粹料理手法呈現近江和牛的極致鮮味與細緻層次，數量有限，贈完為止。更多品牌與餐廳資訊，敬請關注燒肉牛匠新官方網站及粉絲專頁。

御嵿國際官網：https://toplusglobal.com/
燒肉牛匠新官網：https://gyusyoushinkyoto.com.tw/

相關新聞

手麻、腦霧恐罹罕病多發性硬化症 醫示警：未及早確診壽命恐少14年

本周六為「世界多發性硬化症日」，多發性硬化症是罕見疾病，好發20至40歲青壯年，女性罹病風險高於男性。根據國際多發性硬化症聯盟（MSIF）報告，因症狀多樣性高，全球延遲診斷平均時間約1至2年。多發性硬化症為中樞神經慢性發炎疾病，因發病位置不同，症狀不同，手腳發麻、視力無法對焦均可能症狀，持續未改善應就醫。

吱吱嘰！台鐵基隆站土地髒亂遭爆鼠類橫行 環保局告發限期改善

台鐵基隆站所管理土地長期存在環境髒亂、雜草叢生及廢棄物堆置等狀況，交通場站使用民眾及附近居民多次投訴，日前還有民眾在社群貼出影片爆料鼠類橫行，環保局今前往稽查，依違反廢棄物清理法告發並限期改善。

熱到破表！台北市政大樓溫度計出現40度罕見高溫 全市6人中暑送醫

中央氣象署今天下午12時27分針對台北市全區發布高溫橙色燈號，有出現38°C高溫的機率。北市消防局統計，今天共計有7件中暑案件，其中6人送醫治療。

車內隱形殺手當心！ 專家示警「1內裝」恐釀血癌 夏天高溫更毒

隨著天氣漸漸變熱，車主務必留意高溫可能逼出車內的有毒物質。專家指出，過去曾有車輛內裝引發甲醛中毒的嚴重案例，甚至導致大批車主罹患血癌。

Threads瘋傳「捐精換RTX顯卡」 泌尿醫打臉：直接升天

近日Threads瘋傳一張超狂哏圖，宣稱只要「捐精1公升」，就能免費獲得NVIDIA旗下高階顯卡RTX 4080、RTX 5070，引發不少科技迷與網友熱議。不過，泌尿科醫師高銘鴻看完後直搖頭，直言這根本不可能，甚至笑稱如果真的一次射一公升，「不只精神上會絕頂升天，物理意義上也會直接升天」。

承諾強化再生水利用、導入草鴞生態緩衝區 南科沙崙園區進二階環評

環境部今天召開第50次環評大會，審查「南部科學園區沙崙園區開發計畫」。本案在環評委員要求開發單位承諾，應強化評估海淡水、再生水利用比率，以及面對本案最大的爭議核心草鴞，應補充對東方草鴞等保育類物種的棲地損失量評估，導入低衝擊開發的生態緩衝區，決議進入二接環評審查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。