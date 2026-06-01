全球需求升溫 挪威仍選擇減少捕撈 在台灣熱銷背後所蘊藏的永續思維

走進台灣超市，挪威鯖魚憑藉豐厚油脂與高營養價值，早已成為無數家庭餐桌上的「國民海鮮」。在全球對海鮮需求持續升溫的時代，多數產地往往傾向增加捕撈量以滿足市場需求；但挪威則採取以資源平衡為核心的管理策略。 當資源評估顯示需要調整時，挪威恪守捕撈配額制度，主動調整捕撈量。這樣的決定，背後反映的是對海洋資源長期穩定供需的重視。

這套制度的基礎，源自成立於 1900 年的挪威海洋研究所（IMR）。作為全球歷史最悠久且持續運作的國家級海洋研究機構之一，挪威海洋研究所提供的科學數據是挪威制定漁業政策的關鍵依據。其報告指出，目前鯖魚產卵的總生物量尚不足以產生強壯的年度群體量，因此建議各國採取重大修正措施。

這些科學建議也被國際海洋開發理事會 (ICES, International Council for the Exploration of the Sea)採納，成為國際間達成資源管理共識的基礎。 2025 年 12 月，挪威與英國、冰島及法羅群島就北大西洋鯖魚資源管理達成四方協議。根據協議內容，挪威 2026 年的鯖魚捕撈配額訂為 78,939 噸，相較 2025 年的 165,298 噸，減幅約 52%。儘管捕撈配額有所下降，這項協議仍為挪威鯖魚資源提供重要的穩定性，同時挪威仍保有捕撈大部分配額的權利。這樣的制度更能讓挪威船隊減輕捕撈壓力且維持捕撈效率，並使具繁殖能力的鯖魚總量增加 8.5%，確保全球市場於未來能持續獲得高品質的挪威鯖魚。

挪威沿岸海域寒冷清澈，並與墨西哥灣流交會，形成營養豐富的海洋環境，孕育多樣魚類資源。 圖／挪威海產推廣協會提供

用制度守護海洋

在挪威，漁業不只是產量競賽，更是一套建立在科學研究之上的長期管理制度。本次協議也承諾由各國共同發展以科學為基礎的長期管理策略，為年度總捕撈量（TAC，Total Annual Catch）的設定提供更穩定的制度框架，並降低未來出現配額巨幅波動的風險。即使在市場需求強勁的時候，挪威仍選擇遵循科學建議調整。對挪威而言，減少捕撈量並不是退讓，而是一種確保海洋資源能夠長期維持的方式。

北大西洋鯖魚為重要洄游魚種，各國透過國際協議與捕撈配額制度共同管理資源。 圖／挪威海產推廣協會提供

挪威鯖魚：源自純淨海域的全球首選風味

挪威鯖魚被廣泛公認為全球鯖魚中的首選，因清澈冷冽的海水讓挪威鯖魚產生豐富的油脂，是人類所需Omega-3、EPA、DHA最佳來源，造就了餐桌上與眾不同香味濃郁的各式挪威鯖魚料理。這種優異的品質源自挪威對捕撈時機的嚴格堅持，「黃金捕撈期」為每年的 9 月至 11 月，因為此時的鯖魚會蓄積能量使油脂含量最高可達 28% 。這項自然過程造就了其細緻且濃郁的獨特口感，奠定了挪威鯖魚在全球市場的領導地位 。

挪威鯖魚在每年9月至11月的「黃金捕撈期」油脂最為豐富，形成濃郁細緻的風味。 圖／挪威海產推廣協會提供

無論是專業餐廳的菜單或是家庭料理，挪威鯖魚都能展現其獨特的烹飪魅力 。對許多家庭而言，這份來自純淨海域的美味，更是餐桌上能輕鬆享用的優質蛋白質來源 。

挪威鯖魚油脂豐富、風味濃郁，是家庭與餐廳常見的海鮮料理食材。 圖／挪威海產推廣協會提供

源自冰冷清澈海域 為何挪威海鮮受到全球青睞

談到海鮮品質，挪威經常提到兩個關鍵因素：自然環境與管理制度。挪威海域寒冷清澈，並與墨西哥灣流交會，使海水營養豐富且水質純淨。低溫環境讓魚類生長節奏較為穩定，也讓魚肉質地細緻、脂肪分布均勻。在這樣的自然條件下，再加上長期建立的制度化管理，挪威海產得以在全球市場維持穩定品質，也讓海洋資源能被更長久地珍惜與利用。

挪威寒冷海域水質純淨且富含營養，低溫環境讓魚類生長節奏穩定，也使魚肉質地細緻。 圖／挪威海產推廣協會提供

一起為海洋留下一點空間

當野生捕撈資源需要調整時，挪威也持續透過養殖產業提供穩定供應。以挪威鮭魚為例，養殖產業能透過科學管理與環境監測維持穩定產量，讓消費者在支持海洋永續的同時，仍然能持續享用優質海鮮。

挪威鮭魚養殖多採海上圓形網箱方式，在嚴格環境監測與管理下提供穩定供應。挪威也是全球最大的養殖鮭魚生產國。 圖／挪威海產推廣協會提供

對挪威而言，減少鯖魚捕撈並不意味著海鮮餐桌的缺席，而是一種對海洋資源更長遠的安排。消費者依然可以放心選購挪威鯖魚——它擁有與鮭魚相似的豐富營養，且價格實惠，即便未來價格有所調漲也依舊親民。

當消費者理解野生資源需要時間恢復，同時選擇來自穩定養殖的海鮮，其實也是一起參與守護海洋的一種方式。享受海鮮的同時，也為海洋留下更多空間。這正是挪威希望與全球消費者共同實踐的永續理念。