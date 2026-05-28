愛吃生鮭魚惹禍！國小女童拉出「蠕動活絛蟲」 醫示警：最長恐達10公尺

一名喜愛吃生魚片（特別是鮭魚）的國小高年級女童，日前晨起排便時感覺肛門有異物，家長原以為是脫肛而急送兒童急診。經醫師戴手套檢查，竟從肛門拉出一條不斷蠕動、帶有分節的長寄生蟲，確診為「廣節裂頭絛蟲」感染。

兒童急診科醫師謝宗學在粉專分享此病例指出，女童除了排出蟲體外，精神、食慾均正常，無其他不適。經轉介至兒童感染科教授門診進一步檢查，並服用抗寄生蟲藥物「吡喹酮（Praziquantel）」後，女童已順利痊癒。

謝宗學說明，廣節裂頭絛蟲的幼蟲常見於大型淡水魚或洄游性魚類（如鮭魚、鱒魚等），人類生食未煮熟的魚肉便可能感染，蟲體在人體內最長可達10公尺。多數感染者無症狀，少數會有腸胃不適或體重減輕；但因該蟲會吸收腸道內的維生素B12，長期恐引發惡性貧血或神經系統併發症。

醫師呼籲，預防感染的最佳方式就是將魚肉「完全煮熟」，或經過零下20°C冷凍7天以上處理。若家長發現孩童排出疑似蟲體，應盡速至兒童感染科就醫。事實上，2017年台北市也曾有一名國小女童因在山區食用生魚片，拉出長達260公分的活體絛蟲，當時收治醫師王志堅也提醒，此為人類最常見的「魚肉絛蟲」。