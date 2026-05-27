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熱到破表！台北市政大樓溫度計出現40度罕見高溫 全市6人中暑送醫
中央氣象署今天下午12時27分針對台北市全區發布高溫橙色燈號，有出現38°C高溫的機率。北市消防局統計，今天共計有7件中暑案件，其中6人送醫治療。
根據台北12時27分統計，台北市最高溫出現於內湖站達37.3°C，直到15時前市區天氣炎熱，請民眾盡量避免外出；外出時須注意防曬及補充水分、預防熱傷害。
不過，台北市政府市政大樓上的溫度計，下午4時33分出現40度的高溫，據消防局統計，今天熱傷害中暑案件，統計下午止共有7件熱傷害案，其中6人比較須嚴重送醫，但無生命危險。消防局指出，北市熱浪專案，還包括清潔、勞動單位，但由119送醫的人數為6人。
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