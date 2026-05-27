人口對策新戰略 婦幼團體肯定讓工作與家庭相容

總統賴清德今天公布18項「台灣人口對策新戰略」。婦幼團體肯定，有助於家長在育兒階段，不必再苦惱於工作與家庭中2選1，而是兩者可相容，且讓父母在照顧孩子上更能平等分工。

托育及就業政策催生聯盟發言人李庭欣告訴媒體，她肯定政府推出的育兒政策，讓很多在育兒階段的家長，不必再陷入工作與家庭2選1的困擾，而是讓兩者相容。

李庭欣舉例，延長父母各自育嬰假配額、提高育嬰津貼薪資替代率、增加彈性育嬰假使用天數與適用年齡，本質上都是在回應育兒家庭長期的「時間貧窮」問題。讓家長在孩子生病、臨時照顧、接送安排等日常需求上，能有更多時間彈性。

李庭欣提到，這次政府補助企業端，推動「減工時不減薪」，代表政府意識到，真正需要被改變的不只是家庭，而是整個職場環境，另外加碼育嬰留停津貼及提高投保薪資上限，都是讓育兒照顧分工能往更平權的方向邁進，照顧孩子不再只是媽媽的責任，新的制度可讓爸爸也願意更積極參與。

托盟也發布新聞稿，認為友善育兒制度仍待深化，並以日、韓兩國近年紛紛將男性陪產假延長至4週（28天）為例，相比台灣這次僅將陪產假延長至14天，仍有一段差距。

托盟呼籲，未來產假、陪產假制度改革，應更積極以「性別平等」為核心，參考日、韓經驗，讓男性能從孩子出生一開始，就真正進入照顧現場，學習共同照顧。

婦女新知基金會發布新聞稿，肯定政府的育兒政策支持有照顧需求的勞工留在職場，例如將育嬰留職停薪申請年限從小孩3歲提高到6歲、打開育嬰留職停薪給付上限、新增彈性育兒假、鼓勵雇主落實減工時不減薪等改革，都有助於生養育兒平等分工。

婦女新知提到，彈性的照顧假別擴充，固然有助於緩解燃眉之急，但若整體工時居高不下，勞工實際上能用於照顧與休息的時間依然十分有限。

婦女新知呼籲政府，短期內應修法增加最低法定特休天數，讓勞工有更充裕的時間喘息，避免蠟燭兩頭燒；長期則應從根本上改善台灣勞工的時間處境，讓性別平等的育兒分工真正得以實現。

婦女新知也提出現行改革值得檢討部分，例如產婦的強制產假增加了28天，產婦配偶非強制的假卻只增加7天，且產婦配偶是「陪產檢假」與「陪產假」合計，鼓勵雙親共同照顧新生兒的效果仍有限。

兒福聯盟政策發展處副處長李宏文告訴中央社記者，兒盟肯定政府育兒政策新方向，特別是強化企業的責任，透過減稅與補助，鼓勵企業自辦托育、新建托兒設施。

李宏文說，這次新政策有提到擴大平價幼保量能，但仍不清楚增加的數量，目前供不應求的公共托育，才是很多育兒父母對托育資源的最大期待，其次是擴大婚育宅部分，建議政府結合企業一起推動，除了平價外，地點也是重要選擇，另希望能將所得稅特別扣除額，從0至6歲擴大到18歲。

李宏文也建議，仿效日本，針對4個月前的幼兒，推出主動到宅照顧指導服務，4個月以上則採取申請，讓父母在育兒時有任何疑難雜症，都有專人可以協助。