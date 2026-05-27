衛福部預告強制精神鑑定擬納視訊機制 醫：實務上有必要性

衛福部預告訂定「強制鑑定緊急或特殊情形」草案，在特殊情況下，需完成強制鑑定時，共有4種情形可由聲音及影像相互傳送完成鑑定。衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，針對偏鄉、外島或醫療資源不足等特殊情況所設計，實務上確實有其必要性，也有助兼顧病患人權與醫療可近性。

精神衛生法修正，將過去強制住院鑑定由行政單位審查會改由法院裁定，預計今年8月上路。不過預告訂定「強制鑑定緊急或特殊情形」草案，在以下這4種情況下，傳染病流行疫區內，或有感染控制必要；災害事件、交通因素或其他不可抗力原因，致指定之精神科專科醫師（以下稱指定專科醫師）無法到場實施強制鑑定；離島或偏遠地區，無指定專科醫師得以到場實施強制鑑定；非屬離島或偏遠地區，僅有一位指定專科醫師等情況，就可透過視訊方式來後續由法院審查。

蘇柏文表示，目前精神醫療資源分布並不平均，大多集中在六都，即便是桃園，精神科醫師人力在六都中也相對偏少，更遑論外島與偏遠地區。離島以澎湖而言，目前精神科醫師仍需仰賴外部支援，若強制鑑定完全仰賴實體到場，實務上恐面臨困難，因此視訊機制可作為特殊條件下的必要調整。

至於何種情況會啟動強制住院程序，蘇柏文說，核心判斷有2大條件。首先，患者病情已嚴重影響現實判斷能力，與現實脫節；其次，患者具有傷害自己或他人的風險或行為，當病患拒絕治療，且經評估恐危及自身或公共安全時，才可能啟動精神衛生法程序。

蘇柏文指出，精神衛生法修法後，強制住院將改由法院裁定，不再完全由醫師決定，雖然程序變得較複雜，但從人權保障角度來看，制度更完整，也能避免單由醫療端決定剝奪個人自由。