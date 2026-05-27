宜蘭皮蛇疫苗即將開打…「這族群」全額補助 逾萬人受惠

宜蘭縣政府於4月22日宣布即將提供帶狀疱疹疫苗補助，嘉惠縣民。衛生局長徐迺維表示，目前規劃65歲以上或55歲以上原住民族中的低收、中低收入戶或重大傷病者，全額補助接種帶狀疱疹疫苗，預計受惠人數約1萬1千多人，占65歲以上人口約一成多，如果議會順利通過此案，最快7月即可上路。

徐迺維具有公衛及臨床等專長，除了心臟內科醫師，還取得哈佛大學公共衛生碩士、陽明大學公共衛生博士等學歷，在公共衛生政策、臨床醫學與健康治理之間擁有難得的跨域視角。對於公費接種帶狀疱疹疫苗，他認為，這具有成本效益，屬於「健康城市」投資，而非單純的補助。

恐傷眼腦 帶狀疱疹預防策略亟待強化

帶狀疱疹是由水痘病毒再度活化所引起，台灣自2004年全面施打公費幼兒水痘疫苗前，50歲以上民眾幾乎都曾感染水痘。當年齡增長、壓力、熬夜、罹癌或接受化療等導致免疫力下降時，病毒恐活化引發帶狀疱疹，平均每3人就有1人可能罹病。

徐迺維指出，根據健保資料顯示，台灣65歲以上民眾每1000人中，每年約17人發生帶狀疱疹，10年約為170人。估計每位患者確診後一年內，健保支出約19萬7千元，而且以目前市面上常用的疫苗保護力來計算，則一千名長者10年內可能產生約3400萬元以上醫療支出。

徐迺維表示，帶狀疱疹常伴隨劇烈疼痛，若發生在頭臉部，可能侵襲眼睛，嚴重時甚至可能影響腦部。皮膚水泡破裂還可能造成蜂窩性組織炎等次發性感染；之後縱使皮疹消退，仍可能留下疱疹後神經痛。

即使經過藥物治療，病人仍可能經歷疼痛，因此透過健康生活、均衡飲食、疫苗接種等「預防」作為，比事後治療更重要。除降低醫療支出外，更能降低急重症發生率、減少失能及住院率，讓長者維持生活品質與尊嚴，也減少家人的照護負擔，進而提高家庭與社會整體福祉。

預防資源不足 地方政府推補助面臨財政壓力

提到公費補助，目前大部分如美、日等「醫療先進十國」皆已採取全國性補助帶狀疱疹疫苗策略。徐迺維解釋，許多先進國家會透過保險制度支付疫苗費用，例如美國是由保險（如 Medicare計畫）給付，屬於使用者付費。此類制度設計有助於分散政府財政負擔，同時提高民眾接種意願與覆蓋率。

但台灣健保費率相對低，且健保仍以醫療、治療支出為主，預防保健多半需另由公共預算支出，因此地方政府在推動疫苗政策時，易面臨財政與資源分配壓力。

宜蘭鎖定弱勢與重大傷病者 約1.1萬人可望受惠

徐迺維指出，宜蘭縣推動帶狀疱疹疫苗政策基於「精準預防」與「健康平權」兩大原則推行。宜蘭縣65歲以上人口約9萬3千人，其中低收入及中低收入者約1,610人，重大傷病者約9,421人。

目前相關預算正於議會審議中，「一旦議會通過，宜蘭縣衛生局將立刻推動施打！」徐迺維堅定地說，宜蘭縣議員約自兩、三年前便關心帶狀疱疹疫苗補助，更提出相關接種建議，衛生局亦認為此政策符合健康城市投資方向，也特別感謝代理縣長林茂盛支持此健康投資。

「疫苗政策除了預算，更重要的是民眾意願與實際施打率。」他坦言，由於目前各縣市施打規模都不算大，台灣仍缺乏大規模施打的觀察、民眾接種意願分析及長期效益資料。

因此，希望藉由宜蘭縣此次推動較大規模的帶狀疱疹疫苗補助，並提供後續施打率與民眾反應，給其他縣市及中央作為政策參考，相關數據也可作為評估預防醫學投資效益的重要依據，協助決策者更全面的衡量長期醫療支出與公共健康效益。若成效顯著，未來亦可望促進中央與地方協力，逐步建立更完善的疫苗補助制度。