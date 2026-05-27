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曾到過屏東…今年首例本土登革熱高雄現蹤 屏縣府呼籲：巡倒清刷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
登革熱的防治沒有捷徑！落實巡倒清刷，屏東縣府衛生局提醒，積水0.5公分就會孳生病媒蚊。圖／屏東縣府環保局提供
登革熱的防治沒有捷徑！落實巡倒清刷，屏東縣府衛生局提醒，積水0.5公分就會孳生病媒蚊。圖／屏東縣府環保局提供

南部高溫日頭赤炎炎，加上梅雨季將來臨，高雄市日前現蹤今年首例本土登革熱病例，該男子有到屏東縣足跡。屏東縣府衛生局表示，針對高雄個案在潛伏期到訪點做調查、擴採，以釐清感染來源，均未篩出陽性，展開預防性環境清消。

「登革熱的防治沒有捷徑！」衛生局表示，持續加強高風險場域及列管點查核，提醒民眾積水0.5公分就會孳生病媒蚊。縣府環保局表示，截至今年五月，國內登革熱境外移入計61例，本土疫情計1例在高雄市，高雄、屏東縣市間生活圈緊密，民眾往返兩地頻繁，無形中增加屏東縣登革熱染疫風險。

環保局說，近日屏東午後雷陣雨，雨後易產生積水容器，易形成登革熱病媒蚊溫床。登革熱防治四大步驟：巡、倒、清、刷。「巡」－巡檢家內外積水容器、「倒」－倒掉容器內積水並倒蓋、「清」－清除多餘容器、「刷」－刷洗容器避免蟲卵滋生，民眾應隨時檢查居家周遭環境，清除不必要的積水容器，如屋簷排水槽、頂樓閒置的容器、廢棄水塔、花瓶、花器底盤、廢輪胎等，甚至菜園也是防治重點。希望民眾從自身做起，齊心共同防治登革熱疫情。

環保局提醒，各公、私場所均應妥善土地環境管理，凡是放任土地散置垃圾或積水容器致產生孑孓等病媒蚊孳生源者者，均會依廢棄物清理法處分，唯有澈底清除積水，降低病媒蚊密度，減少個人、家庭及社區感染傳播風險，全力防堵登革熱疫情，以保障縣民健康。

環保局表示，空地環境髒亂及住戶堆置廢棄物影響環境衛生案件，今年1到4月共計裁處59件，裁罰金額合計24萬2400元。

屏東縣府環保局針對日前高雄本土登革熱案例到屏東縣的足跡，展開預防性清消。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣府環保局針對日前高雄本土登革熱案例到屏東縣的足跡，展開預防性清消。圖／屏東縣府環保局提供

屏東縣府環保局針對日前高雄本土登革熱案例到屏東縣的足跡，展開預防性清消。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣府環保局針對日前高雄本土登革熱案例到屏東縣的足跡，展開預防性清消。圖／屏東縣府環保局提供

登革熱的防治沒有捷徑！落實巡倒清刷，屏東縣府衛生局提醒，積水0.5公分就會孳生病媒蚊。圖／屏東縣府環保局提供
登革熱的防治沒有捷徑！落實巡倒清刷，屏東縣府衛生局提醒，積水0.5公分就會孳生病媒蚊。圖／屏東縣府環保局提供

登革熱 高雄 衛生局

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