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脂肪肝如何改善？GLP-1治療新趨勢 中年三高、泡芙人減重5%可逆轉

聯合報／ 記者陳慶安蔡怡真／台北即時報導
脂肪肝常與肥胖、三高、糖尿病與心血管疾病互為因果，形成「心腎代謝症候群」，應定期接受腹部超音波檢查，以掌握肝臟健康狀況。記者陳正興／攝影
脂肪肝常與肥胖、三高、糖尿病與心血管疾病互為因果，形成「心腎代謝症候群」，應定期接受腹部超音波檢查，以掌握肝臟健康狀況。記者陳正興／攝影

台灣脂肪肝人數逼近700萬人 ，是繼BC型肝炎後的下一個新「國病」，尤其許多50歲族群常同時有脂肪肝合併三高問題，研究顯示，脂肪肝患者若合併三高問題，其心血管疾病死亡風險比一般人高出 4 倍 ，死亡風險相較沒脂肪肝者也增加1倍 。

羅東聖母醫院肝膽腸胃科主治醫師王威迪表示，脂肪肝常與肥胖、三高（糖尿病、高血壓、高血脂）及心血管疾病互為因果，變成「心腎代謝症候群」（CKM）。許多人關心脂肪肝怎麼改善？除了飲食控制和運動外，臨床指引也建議在醫師評估下搭配GLP-1藥物輔助治療，有助改善脂肪肝、穩定三高，降低心血管疾病風險。

Q1：為什麼中年人容易有脂肪肝？

王威迪觀察到，門診中不乏50歲左右的脂肪肝患者，由於過去忙於工作、照顧家庭，而忽略身體健康，然而脂肪肝正是長期生活型態和壓力累積的結果。

研究顯示，長工時、高壓力、久坐少動是主要成因，尤其辦公室族群運動時間被壓縮，肌肉量流失、基礎代謝下降。熬夜或輪班族習慣吃宵夜，餐後缺乏活動，熱量容易轉化為脂肪。王威迪醫師提醒，長期壓力還會透過「壓力荷爾蒙」引發代謝異常，甚至直接造成肝臟發炎。

●久坐、熬夜與壓力都是原因

●肌肉流失會讓代謝變差

●中年三高與脂肪肝互相影響

Q2：中年脂肪肝族群的疾病風險有哪些？三高、糖尿病與心血管疾病都在列？

過去脂肪肝被認為只是三高和肥胖的副作用，王威迪解釋，由於肝臟堆積脂肪會造成全身慢性發炎，也讓醫界更新觀念，認為脂肪肝、肥胖、三高、糖尿病與心血管疾病彼此互相影響、惡性循環，形成所謂「心腎代謝症候群」（CKM）， 讓脂肪肝成為造成各類代謝疾病的關鍵起點，而非單純的症狀表現。

若不理會脂肪肝的「代謝警訊」，可能會發生高血壓、高血脂、糖尿病等三高慢性病或心血管疾病，進而增加心肌梗塞、中風等風險，甚至引發慢性腎臟疾病，最終可能需要洗腎。

此外，脂肪肝患者中，有部分患者會發展至肝臟發炎，也稱為「脂肪性肝炎」，若是持續不予理會其中約4成人未來可能演進成肝纖維化 ，最終又約3成人會發展為肝硬化 。長期累積下來，對身體器官造成不可逆的傷害。

●脂肪肝是代謝疾病關鍵起點

●不控制恐肝纖維化、肝硬化、肝癌

●未來恐增心肌梗塞、中風與洗腎風險

Q3：脂肪肝可以改善嗎？減重5%就有機會逆轉！

脂肪肝與肥胖密切相關，治療通常需與減重同步進行。王威迪指出，體重減輕約 5–10% 有助改善脂肪肝 ，若要進一步改善脂肪肝炎，則需達15% 以上 ；但不少患者因體力與精神狀況不佳，難以長期維持規律運動。

隨著治療選項進展，GLP-1類藥物已成為重要輔助工具，不僅能協助體重下降，也可改善代謝異常。目前台灣核准的減重藥品有兩種，整體減重效果相近，其中一款與人類GLP 1相似度達94%，同時也有脂肪肝炎適應症及心血管器官保護；患者在選擇時應與醫師充分討論，以找出最合適的治療方案。

此外，臨床上多先從飲食調整搭配藥物治療，再視狀況逐步加入運動。對中高齡族群，低強度、在家可做的「超慢跑」是培養運動習慣的好方式，搭配簡單負重訓練如寶特瓶或小啞鈴，可增加肌肉量、提升基礎代謝率。

●減重5～10%可改善脂肪肝

●減重15%有助脂肪性肝炎

●中年族群適合超慢跑與輕重量訓練

根據《美國肝病研究學會AASLD 2018 NAFLD Practice Guidance》、《歐洲肝臟研究學會EASL 2024 NAFLD Clinical Practice Guidelines》和《美國糖尿病協會/糖尿病照護標準ADA 2024 Standards of Care in Diabetes》研究皆指出，減重 5–10% 有助改善脂肪肝，減重15%有助改善脂肪肝炎。

Q4：GLP-1是什麼？副作用有哪些？

GLP 1 是人體自有的荷爾蒙－腸泌素，而藥物則透過模擬腸泌素，幫助降低食慾，也有改善慢性發炎，也能減少內臟的脂肪堆積，副作用則以腸胃道不適為主。王威迪也提醒，藥物治療通常需花3個月至半年時間，讓身體記住修正後的飲食習慣，以減少停藥後的復胖可能。

此外，中年族群本就較容易出現肌少症，在體重管理時，更應透過適當運動來維持肌肉量，避免因減重副作用而造成肌肉流失。至於藥物選擇，目前獲代謝性脂肪肝炎適應症的GLP-1藥物，也被發現在幫助減重的過程中，最高可達到8成以上脂肪減少，在「減脂同時保留肌肉」上的表現，對中年與脂肪肝族群而言更具意義。因此，治療選擇仍應與醫師充分討論，評估最適合自身狀況的選項。

●模擬腸泌素，降低食慾消內臟脂肪

●治療維持半年，控制飲食減少復胖

●多運動，減8成脂肪同步留肌肉

Q5：脂肪肝會遺傳嗎？家庭環境也會增加孩子得脂肪肝風險？

脂肪肝是基因、飲食與生活習慣共同影響的結果。王威迪指出，門診中常見夫妻、或一家人同時來治療脂肪肝或三高問題，由於家人共用生活環境，讓代謝風險相似，就會變成兩代脂肪肝家庭。而青少年減重成效往往取決於父母的共同參與，當家庭同步改變生活習慣，改善效果也會更佳。

Q6：體重正常、偏瘦的人，也會得脂肪肝嗎？什麼是「泡芙人」？

王威迪指出，BMI正常甚至看起來偏瘦，但愛喝含糖飲料、攝取精緻澱粉、缺乏運動的人，被稱為「泡芙人」。這類人同樣可能罹患脂肪肝。因精緻糖分不易代謝，容易轉化為脂肪堆積在肝臟。研究也發現，這類族群未來罹患糖尿病與高血壓的風險，與肥胖者相近。

此外，脂肪肝初期多半無症狀，且約9成患者肝指數正常。建議除了抽血檢查，也應搭配腹部超音波，及早發現代謝異常。

羅東聖母醫院肝膽腸胃科主治醫師王威迪表示，脂肪肝常與肥胖、三高心血管疾病互為因果，變成「心腎代謝症候群」（CKM）。圖／王威迪醫師提供
羅東聖母醫院肝膽腸胃科主治醫師王威迪表示，脂肪肝常與肥胖、三高心血管疾病互為因果，變成「心腎代謝症候群」（CKM）。圖／王威迪醫師提供

心血管疾病 脂肪肝 三高

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