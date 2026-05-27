車內隱形殺手當心！ 專家示警「1內裝」恐釀血癌 夏天高溫更毒

隨著天氣漸漸變熱，車主務必留意高溫可能逼出車內的有毒物質。專家指出，過去曾有車輛內裝引發甲醛中毒的嚴重案例，甚至導致大批車主罹患血癌。

「無毒宅設計師」錢毅在《醫點不誇張》節目中分享，2019年某汽車品牌因使用的隔音棉疑似甲醛超標，造成83名車主罹癌、7人不幸病逝，其中罹患血癌的比例將近一半，原因正是車主每天都在車內吸入有毒物質。

針對車內毒害防範，「無毒教母」譚敦慈建議，購車時可特別留意標榜無甲醛的內裝，或使用探測器確認。若車輛停放在炎熱的室外，上車前千萬別急著進入，務必先將車窗全數打開，或透過反覆開關車門來加強通風。

此外，譚敦慈也強烈呼籲車內「盡量別放芳香劑」。她解釋，為讓香味持久，芳香產品常添加作為定香劑的塑化劑，部分來路不明的芳香劑甚至含有機溶劑。過去就曾有計程車司機因車內芳香劑導致健忘症狀；她提醒，現在空汙已相當嚴重，與其用芳香物掩蓋異味而吸入更多毒素，不如保持通風才是上策。