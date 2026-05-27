藥師攜牙醫推221刷牙原則 拚「8020」健康老化

到了80歲還有20顆以上的自然牙，有助健康老化。藥師與牙醫師今天攜手宣導「221刷牙原則」：每天刷牙2次、每次至少2分鐘、使用1000ppm以上含氟牙膏，以降低蛀牙風險。

衛生福利部近年推動世界衛生組織「8020計畫」，期望民眾在80歲時，仍保有20顆以上自然牙，可望正常吃飯、維持生活品質，提升營養吸收，甚至降低死亡率。

目前台灣65歲以上長者自然牙齒數平均僅19.77顆，行政院長卓榮泰日前曾表示，要力拚「8020」理想目標，還有一段很長的路要走，期盼牙醫師界與政府共同努力。

藥師公會全聯會與牙醫師公會全聯會今天舉辦「防齲千氟，從齒享福」記者會，強調藥師與牙醫師專業合作，對提升國人口腔保健的重要性。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒指出，自2021年7月1日起，一般牙膏已納入化粧品管理，外包裝必須標示「全成分」，提醒民眾選購時應確認氟離子（F⁻）濃度是否達1000ppm以上，才能獲得較佳防齲效果。

針對兒童牙膏用量，黃彥儒示範「生米粒、生豌豆」原則，也就是3歲以下兒童每次僅需約「生米粒」大小，3歲以上則建議使用約「生豌豆」大小；只要用量正確，並配合正確刷牙習慣，即可在安全範圍內有效防蛀。

兩公會也呼籲民眾實踐「221刷牙原則」，即每天刷牙2次、每次至少2分鐘、使用1000ppm以上含氟牙膏，盼藉此協助國人達成「8020健康同行」目標，讓民眾在80歲時仍能保有20顆自然牙，享有健康長壽生活。

由於各家廠商標示方式可能不同，民眾在選購時仍可能難以準確判斷，黃彥儒建議，民眾可至社區藥局選購含氟牙膏，由藥師協助了解產品成分，並注意部分香料、色素、防腐劑等成分，可能引起個別敏感體質者不適；若民眾有其他口腔衛生問題，藥師也可進一步協助。