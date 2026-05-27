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高雄首例本土登革熱現蹤…台南誘卵數監測升溫 強力稽查開271張罰單

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市防疫團隊近期加強執行環境巡查和病媒蚊密度調查。圖／南市衛生局提供
台南市防疫團隊近期加強執行環境巡查和病媒蚊密度調查。圖／南市衛生局提供

高雄近期新增今年首例本土登革熱病例，其活動足跡雖以高雄及屏東等地為主，台南市衛生局今表示，台南與高雄仍屬一日生活圈，且近期台南市誘卵桶監測數據略有上升，目前已針對稽查登革熱陽性容器開出271張罰單，也再度提醒民眾若出現發燒、頭痛、紅疹等症狀應儘速就醫並配合疫調。

衛生局表示，台南登革熱今年截至目前，統計共3例境外移入案例，如今已進入登革熱防治關鍵期，根據誘卵桶監測結果，本月4日至10日總卵粒共計4萬4294粒，較上期增加2萬4462粒，且各監測區皆呈現上升趨勢，其中以仁德區、安南區及中西區最高。

衛生局也提到，台南每年4月起針對查獲登革熱陽性容器，依「傳染病防治法」執行「無改善期、直接開罰」強制作為，罰鍰為3千元至1萬5千元不等，截至目前已開出271張罰單，而今年執行高風險登革熱場地稽查共2745處，查獲積水容器2196個及陽性容器45個，所有陽性容器均已完成清除或投藥處理。

衛生局強調，已責成各局處務必針對權管場域加強動員，徹底落實孳清巡檢，並啟動專案巡查，針對8大高風險場域如工地、公園、市場、長照機構、宮廟、移工宿舍、學校及觀光景點等加強孳生源查核，全面落實源頭管理，以降低病媒蚊孳生。

此外，民眾若近期曾前往登革熱流行地區後，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛、關節痛、噁心、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速前往醫療院所就醫，並主動告知醫師近期旅遊史、活動史及接觸史，以利及早診斷與通報，切勿自行服藥或輕忽症狀，以免延誤就醫時機。

登革熱 台南 高雄

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