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孩子身上冒「小珍珠」別亂擠！ 醫示警：病毒會偷偷開分店

聯合新聞網／ 綜合報導
皮膚科醫師吳仁欽指出，「傳染性軟疣」通常呈現圓圓亮亮的外觀，中間有類似小肚臍的凹洞，應盡量避免抓搔，以免病灶範圍擴大。示意圖／AI生成 示意圖／AI生成
皮膚科醫師吳仁欽指出，「傳染性軟疣」通常呈現圓圓亮亮的外觀，中間有類似小肚臍的凹洞，應盡量避免抓搔，以免病灶範圍擴大。示意圖／AI生成 示意圖／AI生成

不少家長看到孩子皮膚上出現一顆顆小凸起時，常以為只是毛囊炎、水痘或粉刺，但如果這些丘疹越長越多、持續數週甚至數月未消，就要特別留意，可能是「傳染性軟疣」惹禍。

皮膚科醫師吳仁欽在臉書發文指出，門診中經常遇到家長帶孩子求診，表示先前曾被診斷為毛囊炎或水痘，但治療後不但沒改善，反而越冒越多，「整整一個月沒消」。這類皮膚病灶通常呈現圓圓亮亮的外觀，中間還會有類似小肚臍的凹洞，其實就是由病毒引起的「傳染性軟疣」。

吳仁欽表示，傳染性軟疣外觀看起來像珍珠或粉刺，許多人會忍不住去擠，但其實越擠越容易讓病毒擴散。尤其小朋友若因搔癢不停抓癢，更可能讓病毒迅速蔓延，在周圍皮膚「偷偷開分店」，導致病灶越長越多。

雖然傳染性軟疣屬於良性疾病，大多會在半年到一年內自行痊癒，但醫師提醒，這不代表可以放著不管。因為在痊癒前，病灶可能持續增加，甚至傳染給兄弟姊妹，孩子也可能因搔癢影響睡眠與生活品質。

他也特別提醒，患有異位性皮膚炎的孩子，由於皮膚屏障較脆弱，更容易遭病毒入侵，嚴重時甚至可能一次長出數十顆。與其放任病灶擴散、讓孩子反覆抓癢長達半年以上，不如及早就醫，由皮膚科醫師評估與處理，才能減少不適與後續困擾。

「成大醫院」臉書粉專醫師楊省三曾發文指出，傳染性軟疣對免疫力正常的人來說，多半會在6至12個月內自行消失。若患者在意外觀或症狀，可透過摘除、刮除、冷凍治療、電燒或手術切除等方式處理，也可搭配水楊酸、A酸或免疫調節藥膏等外用藥物治療。

不過，若是感染HIV或其他免疫力低下患者，治療時則需同步評估免疫狀況，並與感染科醫師合作。醫師也提到，過去曾有HIV患者在接受抗病毒藥物治療3個月後，隨著免疫力提升，身上的病灶也逐漸改善。

楊省三提醒，傳染性軟疣會透過皮膚接觸、抓癢或性接觸傳播，因此感染者應勤洗手、避免搔抓病灶，也不要與他人共用毛巾；即使使用保險套，也無法完全避免病毒傳播，建議在病灶完全痊癒前避免性接觸。

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