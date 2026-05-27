從容善終、老幼共學 聯合報2作品入圍銀響力新聞獎

第6屆「銀響力新聞獎」今（27）日公布入圍名單，聯合報共有兩件作品入圍。其中，深度報導「從容迎人生謝幕」入圍「平面及網路（文字）類—專題報導獎」；「幼老共學在台灣 借鏡日本推動經驗」則入圍「平面及網路（文字）類—即時新聞獎」。

台灣去年正式進入超高齡社會，出生率卻持續探底，人口結構快速翻轉，也讓醫療照護、長照資源與善終準備面臨更嚴峻考驗。比台灣早約20年邁入超高齡社會的日本，臨終準備與生命教育已是全民運動；反觀台灣，20年後高齡化速度預估將超越日本，「如何好好道別、從容善終」仍是避談課題。

聯合報採訪團隊透過北中南調查採訪，推出「從容迎人生謝幕」專題報導，從病人、家屬、醫師與第一線照護現場出發，試圖找出超高齡社會下的善終解方，並呼籲政府與社會共同打破禁忌，鼓勵國人及早規畫，向死而生，減少臨終遺憾。

系列報導並檢視台灣上路多年的「病人自主權利法」。作為亞洲第一部病主法，雖賦予民眾預先決定臨終醫療的權利，但推動多年簽署率仍不到1%。採訪團隊訪查醫師、講師、患者與家屬，並直擊諮商門診，追問制度卡關原因，如何讓更多人願意直面死亡，提早安排人生最後一哩路，達到生死兩安，是超高齡社會的重中之重。

「幼老共學在台灣 借鏡日本推動經驗」系列報導聚焦超高齡與少子化交會下的世代課題。採訪記者觀察日本「幼老共學」經驗，探討如何由民間自發、老人機構主導，以及高度社會認同，形成穩定的模式。報導進一步對照台日推動差異，探討台灣在法規、家長信任、場域設計與制度支持上，如何為老幼共學找出可行路徑。

由弘道老人福利基金會主辦的第六屆「銀響力新聞獎」，今年共有275件作品參賽，經評審老師們從多元角度進行專業評選與討論後，共有57件作品入圍，競爭相當激烈。評審團表示，今年參賽作品內容精彩、表現優秀，在評審過程中也深受啟發，進一步認識許多重要的高齡議題。頒獎典禮將於7月17日在誠品松菸館演藝廳舉行。

第六屆銀響力新聞獎 入圍名單

(依報名單位第一個字筆劃順序排列)

【平面及網路(文字)類-即時新聞獎】入圍5件

▲50+《極端氣候多天災的未來，長照機構怎麼辦？花蓮光復鄉47位長者零傷亡撤離紀錄：全台必學6件事》

▲上下游新聞《92 歲種菜導師，第二人生比首刷還精采！嘉義二分之一農場，共享土地共老共好》

▲天下雜誌《奔走60社區、救1200長輩健康 雲林女兒翻轉失能，登上國際期刊》

▲太報《當加害車手與受騙長者合作 跨世代的打詐劇場如何縫合社會最脆弱的裂縫》

▲聯合報《幼老共學在台灣 借鏡日本推動經驗》

【平面及網路(文字)類-專題報導獎】入圍7件

▲天下雜誌《善終練習，好好走》

▲太報《「記憶燈塔」抗衡失智海嘯 借鏡星、日、韓的溫柔革命》

▲東森新媒體ETtoday《共生社區練習曲：照護之外，我們還能不能一起生活？》

▲商業周刊《560萬人屋雙老風暴》

▲商業周刊《請別忘了我：失智，人生最重要風險管理》

▲康健雜誌《失智症帳單》

▲聯合報《從容迎人生謝幕》

【電視及網路影音類-即時新聞獎】入圍5件

▲TVBS新聞《高溫下的孤老-氣候變遷中的隱形生存戰》

▲中嘉吉隆新聞《德厚社區關懷據點發揮功效 挽救長者生命安全》

▲台灣電視公司「熱線追蹤」《AI新世代-超高齡元年的長照解方》

▲高雄都會台《高雄交通標線大改造 銀髮族上路卻是看攏嘸》

▲東森新聞台《免巴氏評估掀搶工大戰》

【電視及網路影音類-單篇專題報導獎】入圍7件

▲NOWnews今日新聞《AI「銀」響力》

▲中華電視公司「華視新聞雜誌」《勞動大齡軍時代》

▲中央通訊社《中央社特別節目｜「智」少還有你》

▲公共電視「獨立特派員」《中高齡職務再設計》

▲大愛電視《階上囚》

▲鏡新聞「調查報告」《被欺騙的晚年》

▲鏡周刊「鏡發財」《台灣超高齡社會的殘酷真相 失智海嘯來襲》

【電視及網路影音類-系列專題報導獎】入圍5件

▲三立財經台「台灣新思路」《囚牢餘生-沒人等的養老院》

▲中華電視公司「華視新聞雜誌」《長者無礙 系列報導》

▲公視台語台「台灣記事簿」《【接住家庭照顧者】系列專題》

▲客家電視台《老了怎麼伴-中高齡智能障礙者照顧難題》

▲屏東生活台《弦上人生》

【廣播及網路音頻類-即時新聞獎】入圍3件

▲內政部警政署警察廣播電臺《當AI遇見VUVU科技點亮回憶：臺東南迴「馨心學堂」的AI溫暖革命》

▲國立教育廣播電臺彰化分臺《被制度遺忘的雙管照護家庭》

▲國立教育廣播電臺臺東分臺《「高齡換照70+：安全把關還是行動限制？」》

【廣播及網路音頻類-專題報導獎】入圍5件

▲Right Plus 多多益善「善盡天良｜眾聲相」PODCAST《我是妳的眼、妳是我的腳，視障Ｘ肢障女性的職涯、友誼和老後生活》

▲內政部警政署警察廣播電臺臺中分臺《微光中的希望》

▲台灣事實查核中心「新聞真假掰 假訊息ByeBye！」PODCAST《年輕人其實比長輩更好騙？「長輩圖」不是騷擾是「想你」！撕下「馬路三寶、老人味」的惡意標籤！》

▲國立教育廣播電臺高雄分臺《母語若失聲，啥人是阿娘 做伙講出上媠的臺灣話》

▲國立教育廣播電臺彰化分臺《當記憶漸漸迷路：失智家庭的愛與愁》

【調查報導獎】入圍7件

▲中華電視公司「新聞高峰會」《翻轉獨老危機》

▲天下雜誌《善終練習，好好走》

▲台灣電視公司「熱線追蹤」《囤物失控：老後困局》

▲民視新聞台「民視異言堂」《【無牆醫院 在宅住院】系列報導》

▲東森新聞台「台灣啟示錄」《往生互助會「拿別人的命來賭」：厭老現象背後如何傳播正向高齡文化？》

▲壹電視「新聞思想啟」《老後居所 何處是我家？》

▲網路溫度計DailyView《撕掉年齡標籤》

【大專院校類-新聞報導獎】入圍8件

▲TKTV淡江新聞《銀來新的青春》

▲TKTV淡江新聞《平溪凝聚社區力量 守護失智長者》

▲小世界周報《不老棒球隊揮汗 打出青春未完棒球夢》

▲小世界周報《九旬阿嬤硬舉48公斤 銀髮族重訓強化肌肉》

▲小世界周報《偏鄉行動雜貨店 山路遙遠情更近》

▲小世界周報《敲擊中找到生命節奏 跨越聽不見的距離》

▲中正之聲《安寧與死亡教育 學習如何好好說再見》

▲TKTV淡江新聞《HOW居才是好居 從青銀共居看見世代共融的可能性》

【大專院校類-數位創作獎】入圍5件

▲Youtube- OLD BOYS《走過中興新村：從省府特區到文創聚落的活化蛻變 老男孩去你家》

▲Youtube-中華電信基金會《剩餘的日子裡》

▲Youtube -亘仔zhu《第一線看長照》

▲Youtube-余燼《當我們老在一起：撐起未來的長照險》

▲Youtube-你說的都隊《智在的日常:長者的虛實共老新生活》