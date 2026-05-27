高溫飆破39度！台南高溫奪命敲警鐘 衛生局示警6大族群防中暑

隨著夏季氣溫屢創新高，讓外界再度關注熱傷害風險，尤其近幾天台灣最高溫頻頻出現在台南玉井測站，今下午最高溫更來到39.2度；官田區近日更發生一起6旬老農疑因中暑不幸過世，南市衛生局呼籲，六大高危險族群應特別留意身體狀況，避免長時間暴露在高溫環境中。

衛生局表示，預防熱傷害應掌握「保持涼爽、補充水分、提高警覺」等3大原則，尤其上午10點至下午2點為高溫時段，建議民眾盡量避免外出，若需從事戶外活動，也應適時休息、分段補水，並穿著透氣、淺色衣物，以降低身體負擔。

衛生局也說，六大高危險族群包含高齡者、慢性病患、幼童、戶外工作者及運動族群等，高齡者與慢性病患因對高溫感知較不敏銳，加上部分藥物可能影響散熱功能，容易增加中暑與心血管疾病風險。

另外，幼童則因體溫調節能力尚未成熟，若出現頭暈、口渴、無力等症狀，應立即協助降溫並補充水分；戶外工作者及運動族群在高溫環境下活動，更要注意熱傷害徵兆。

衛生局建議，可參考中央氣象署熱指數安排活動時間，運動前1小時先補水，活動中每15分鐘補充水分，一旦感到頭暈、噁心或不適，應立即停止活動並移至陰涼處休息。

衛生局提醒，若民眾出現頭痛、皮膚濕冷蒼白、噁心嘔吐等熱衰竭症狀，應儘速離開高熱環境並補充含鈉飲品；若已出現意識混亂、皮膚乾熱發紅甚至昏迷等中暑情況，須立即降溫並通報119送醫，以免危及生命。