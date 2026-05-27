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總爺藝文中心緬懷國寶級歌王文夏 周六、日辦音樂饗宴

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府文化局本月30、31日將在總爺藝文中心辦理文夏經典金曲活動，活動以老中青三代音樂人同框，藉由音樂詮釋緬懷文夏。記者謝進盛／攝影
台南市政府文化局本月30、31日將在總爺藝文中心辦理文夏經典金曲活動，活動以老中青三代音樂人同框，藉由音樂詮釋緬懷文夏。記者謝進盛／攝影

台南市政府文化局本月30、31日將在總爺藝文中心辦理文夏經典金曲活動，活動以老中青三代音樂人同框，象徵文夏音樂跨越世代、重新串連台南、麻豆與當代生命經驗重要文化意義，金曲歌后曾心梅周六將到場獻唱。

出生麻豆的文夏，本名王瑞河，一生錄製約1200首台語歌曲，並在1960年代台語電影全盛時期主演過11部隨片登台的電影，惜2022年過世，享耆壽94歲，台南市政府與文化部特別利用總爺藝文中心展館籌設文夏故事館，2023年5月20日文夏95 歲冥誕日啟用，每年安排不同活動緬懷。

總爺藝文中心今辦理「2026聞到夏天—文夏經典金曲活動」記者會，文化局副局長林韋旭、文夏女兒文姬、女婿王建民，特展策展人崑山科大副教授黃志偉、麻豆愛樂合唱團長李素珍與青年音樂人代表顏芳麗與會，市議員陳秋宏、沈家鳳及麻豆農會總幹事孫慈敏也出席致意。

活動將以「老中青三代音樂人同框」作為活動主視覺意象，象徵文夏音樂跨越世代、重新串連臺南、麻豆與當代生命經驗的重要文化意義。

林韋旭表示，「聞到夏天」不單是一場演唱會，而是一項讓文夏老師音樂再次與地方產生深刻連結的文化行動，30、31日在麻豆總爺藝文中心登場。

其中，30日「經典傳承日」特別邀請金曲歌后曾心梅攜手藍色狂想樂團擔綱主秀，並與麻豆愛樂合唱團演出，31日「青年創新日」邀請金曲獎最佳演唱組合尋人啟事演唱，以A Cappella全人聲形式重新演繹文夏經典作品，回應「文夏的歌，今天的年輕人怎麼唱」重要命題。

本次活動亦結合文夏故事館展覽、台語家庭推廣活動、戶外玩樂市集與五感體驗闖關等多元內容，包含文夏經典歌曲場景再現的沉浸式空間、親子拼貼歌詞互動挑戰、復古黑膠與數位感應體驗、柚香咖啡味覺體驗，以及融合那個年代夏日記憶與場景美學的嗅覺體驗等，透過音樂、氣味、影像與互動設計，帶領民眾走進屬於文夏的時代風景。

策展人黃志偉特別新增藝術家吳天章新媒體藝術作品「再見春秋閣」，透過影像與藝術語彙再現時代氛圍與特殊情懷；藝術家張立曄則以文夏經典電影「再見台北」海報劇照為靈感藍圖，創作複合媒材作品「寶島歌王文夏與四姊妹合唱團」，重現文夏風華年代的璀璨景象。

文夏故事館內珍藏文夏早年照片。記者謝進盛／攝影
文夏故事館內珍藏文夏早年照片。記者謝進盛／攝影

總爺藝文中心文夏故事館外觀。記者謝進盛／攝影
總爺藝文中心文夏故事館外觀。記者謝進盛／攝影

文化局副局長林韋旭說，「聞到夏天」不單是一場演唱會，而是一項讓文夏老師音樂再次與地方產生深刻連結的文化行動。記者謝進盛／攝影
文化局副局長林韋旭說，「聞到夏天」不單是一場演唱會，而是一項讓文夏老師音樂再次與地方產生深刻連結的文化行動。記者謝進盛／攝影

文夏故事館內珍藏文夏早年照片。記者謝進盛／攝影
文夏故事館內珍藏文夏早年照片。記者謝進盛／攝影

台南市政府文化局本月30、31日將在總爺藝文中心辦理文夏經典金曲活動，活動以老中青三代音樂人同框，藉由音樂詮釋緬懷文夏。記者謝進盛／攝影
台南市政府文化局本月30、31日將在總爺藝文中心辦理文夏經典金曲活動，活動以老中青三代音樂人同框，藉由音樂詮釋緬懷文夏。記者謝進盛／攝影

台南市政府文化局本月30、31日將在總爺藝文中心辦理文夏經典金曲活動，活動以老中青三代音樂人同框，象徵文夏音樂跨越世代、重新串連台南、麻豆與當代生命經驗重要文化意義。記者謝進盛／攝影
台南市政府文化局本月30、31日將在總爺藝文中心辦理文夏經典金曲活動，活動以老中青三代音樂人同框，象徵文夏音樂跨越世代、重新串連台南、麻豆與當代生命經驗重要文化意義。記者謝進盛／攝影

現場還收藏有歌手陳昇曾寫給文夏的信內容。記者謝進盛／攝影
現場還收藏有歌手陳昇曾寫給文夏的信內容。記者謝進盛／攝影

文夏 音樂 文化部

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