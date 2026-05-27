伊波拉致死率恐藏黑數！剛果、烏干達旅遊疫情升級「警告」

非洲爆發伊波拉病毒疫情，疑似病例逼近千例，疾管署表示，伊波拉疫情處於快速上升高峰期，實際致死率恐遠高於官方公布數據，宣布即起提升剛果民主共和國及烏干達旅遊疫情建議等級至最高的第三級「警告（Warning）」，強化邊境跨機關聯防，自兩國入境旅客須到檢疫站報到進行健康評估，也須自主健康管理21天。

世界衛生組織（WHO）5月17日宣布剛果民主共和國（DRC）與烏干達的伊波拉病毒感染疫情構成國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）後，近日疫情發展迅速，截至5月24日，DRC累計112例確診（含11例死亡）及906例疑似病例（含223例疑似死亡），烏干達也已通報7例確診（含1例死亡）。

衛福部疾管署今表示，評估對我國整體風險低，但無法完全排除發生境外移入病例可能，今將剛果民主共和國及烏干達旅遊疫情建議等級，自第二級「警示（Alert)」調升為第三級「警告（Warning）」，若有疑似症狀返台者將直接送醫，另無症狀旅客將自主管理21天。

疾管署表示，近日疫情發展迅速，益趨嚴峻，除DRC伊圖里省為疫情熱區外，該國北基伍省、南基伍省及鄰國烏干達也陸續報告病例，烏干達個案是司機及醫護因接觸DRC而感染，除DRC及烏干達有死亡個案外，有1名美國公民在當地醫療機構接觸病毒而確診。

疾管署說明，伊波拉病毒感染疫情正處於快速上升的高峰期，實際致死率恐遠高於官方現有的公布數據 。此起疫情發生於安全威脅與人道挑戰交織的複雜環境中，由於目前尚無針對該型病毒的核准疫苗與特效藥，加上當地政局動盪與人口流動率高，增添了極大的防疫難度。

WHO評估實際感染規模恐遠大於現有通報數，並將剛果民主共和國的風險等級評為「非常高」，烏干達及周邊區域為「高」，全球風險則為「低」。

疾管署發言人曾淑慧表示，該疫情仍集中於該兩國，對我國整體風險仍低，惟考量國際人員往來與全球交通便利性，無法完全排除發生境外移入病例可能性。基於DRC病例數持續增加且已有社區群聚疫情，且烏干達也出現由境外移入引發本土病例，顯示疫情不易控制且具持續傳播風險，為保障國人健康，於今將剛果民主共和國及烏干達旅遊疫情建議等級，自第二級「警示（Alert）」調升為第三級「警告（Warning）」，請國人避免至當地所有非必要旅遊。

曾淑慧說，為降低伊波拉疫情境外移入風險，我國即日起強化邊境跨機關安全聯防，提升港埠監測及攔檢機制，針對自剛果民主共和國及烏干達來台入境旅客，檢疫人員加強TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）及健康評估，旅客入境後均應配合「自主健康管理21天」；經現場評估具疑似伊波拉感染症風險，將即刻執行後送就醫，由救護車送往合約醫院診察，並同步銜接地方衛生單位防治工作。

疾管署表示，經評估有疑似伊波拉病毒感染症狀（發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或出血等）旅客，將即刻由救護車後送合約醫院診察，並同步銜接地方衛生單位防治工作。

疾管署說，對於無症狀旅客開立「具伊波拉流行疫區旅遊史入境旅客自主健康管理敬告單」，入境後請配合自主健康管理21天，並應保持電話暢通以利衛生單位追蹤，每日早晚請各量測體溫一次，並至「民眾主動E回報系統」回報健康狀況。如出現上述症狀，請立即撥打防疫專線1922由衛生局協助就醫，如不配合上述措施者，將依傳染病防治法予以裁罰。

曾淑慧呼籲，民眾如非必要，應避免前往伊波拉疫情流行地區，如須前往，應隨時留意自身健康狀況，落實個人防護措施，包括勤洗手、咳嗽時佩戴口罩等，並避免接觸或食用野生動物。