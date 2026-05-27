化妝品管理加嚴 業界喊話政府鼓勵買「美妝國貨」 助開發海外市場

政府過去並未強制化妝品工廠符合化妝品優良製造準則（GMP），自113年7月起分3階段實施，將於今年7月要求全數化妝品製造工廠都須符合GMP。化妝品業者、台中市化妝品工業同業公會輔導理事長陳科仰指出，我國製造業「沒那麼好賺」，現有化妝品工廠為符合GMP規範需砸錢整改，業者均願意溝通配合，但也希望政府鼓勵民眾多買本土化妝品，並協助拓展海外市場。

食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧指出，化妝品GMP採分階段實施，第一階段為113年7月實施，納入防曬、染髮、燙髮、止汗抑臭等有特定用途的化妝品，第二階段自114年7月起實施，再加入嬰兒用、唇用、眼部用、非藥用牙膏、漱口水等一般化妝品，自今年7月起，除庇護工廠手工香皂外，全數化妝品工廠均須符合GMP規範，若限期未改正可裁罰2萬至500萬元整。

陳科仰指出，以自家經營的化妝品工廠為例，自民國109年起投入GMP認證，增聘品管、研發、文書人員，隨政府政策明確要求GMP認證，有客戶告知，「若不做GMP，就要改找其他供應商」，也就是化妝品若不取得GMP認證，就只剩「收攤轉型」一途，最終公司經股東會討論後，決定要投入經費，為工廠轉型，先是取得自願性化妝品GMP認證（VCGMP），後續取得正式GMP認證。

「化妝品業界為了產業轉型，投入極大精神及費用，錢賺不賺得回來不一定，但業者有心要改。」陳科仰指出，過去業界覺得政府品管要求高，實則許多規範有溝通空間，端看業者是否有改變意願，以近期國內爆發蘇丹紅化妝品案件為例，雖是國外廠商肇禍，「受災戶」遍及全球，但我國為第一個嚴辦此案國家，且業者配合度高，短短24小時內完成產品流向溯源，並啟動回收。

陳科仰說，政府利用相關規範，將化妝品製造業培養成出色產業，應多加鼓勵國內消費者購買國產化妝品，此外，我國受島嶼型地理特性限制，亟須拓展海外市場，長期以來，卻因無法參加「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」等國貿組織，而受關稅影響，墊高海外經營成本，盼政府出力協助，「讓化妝品業者有出海機會。」

對業界建言，食藥署副署長王德原指出，我國化妝品產業須受重視，國內化妝品產值每年約2千億元，其中國內化妝品業者產值僅約40億元，占比並不高，食藥署要求化妝品工廠完成GMP、化妝品產品資訊檔案（PIF）等認證，目的即是希望在管理制度面與歐盟、東協接軌，確保化妝品品質及安全，同時協助業者，排除第一關出口障礙。