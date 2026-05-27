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水果愈甜愈難減重、糖尿病控制不易？營養師示警：香蕉醣量高過芒果

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏建議想要減重的民眾，要注意吃水果的份量，也不要攝取太多高醣量的水果。 示意圖／ingimage
營養師高敏敏建議想要減重的民眾，要注意吃水果的份量，也不要攝取太多高醣量的水果。 示意圖／ingimage

天氣變得愈來愈熱，不少民眾喜歡吃冰涼的水果，讓身體瞬間消暑又解渴，但同時又擔心水果太甜，吃了會變胖。對此，營養師高敏敏指出，「水果的甜度並不完全等於其醣量，重點是控制份量」，像香蕉的醣量和熱量就比梨子、鳳梨、芒果和百香果還高許多。

高敏敏表示，她非常推薦吃水果，因為水果富含各種補充維生素、抗氧化物和膳食纖維。但也因為台灣氣候與地理條件得天獨厚，一年四季都有各式各樣的水果，所以常會聽到民眾走進市場買水果問「這個甜不甜」，也常看見路邊的販售水果的小貨車寫著，「不甜不用錢」。

高敏敏指出，其實水果含有果糖、蔗糖、葡萄糖，果糖甜味感最明顯。她建議吃水果注意份量就不怕發胖，以每日的份量來說，約2～3份水果，1份＝1拳頭＝飯碗8分滿即可。

她補充，就算是低GI或高纖水果，吃過量一樣會影響血糖與熱量平衡，只要學會控制份量、選對時間，水果一樣可以安心吃，但記得要避免果汁、果乾，因為它們纖維少、醣吸收速度快。

此外，糖尿病患者不要吃完飯立刻吃水果，最好在飯後1小時或是運動後當點心補充，如此一來，既可避免低血糖的發生，還能降低餐後血糖迅速上升的情況。

常見的高GI（升糖指數）水果包括，西瓜、榴槤、荔枝及龍眼，它們都是高GI>70,，GI值愈高愈容易造成血糖瞬間波動過大，民眾可以多吃櫻桃、葡萄柚、蘋果、柳橙及奇異果等低GI水果，其GI值<55。

根據衛福部健康指南指出，很多民眾苦惱為何「吃東西有在控制熱量，但還是很難瘦？」原因就出在於吃進食物的GI值。高GI值如精緻澱粉類食物，白飯、糯米飯、白吐司或白麵包等，皆容易引起飢餓感而誘發食慾，增加進食量，大量產生脂肪，對體重控制都較為不利。

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