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台南玉井39.2度極端高溫！熱浪最惡化「還要再撐30幾個小時」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
溫度分布圖。圖／取自Threads「typhoon_mi」
溫度分布圖。圖／取自Threads「typhoon_mi」

天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫出現在台南市玉井測站，下午1時28分39.2度高溫，其次是新北市雙溪測站38.7度，花蓮縣富源測站也有38.6度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，熱浪狀況最惡化的一天，就是今天無誤。「還要再撐30幾個小時，大家各自小心」。

各地天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台南市、屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。基隆市、台北市、新北市、高雄市、花蓮縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣為黃色燈號。

避免戶外活動，若必要外出時注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 熱浪 屏東縣

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