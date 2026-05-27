獨／美妝業變革 食藥署7月起全面要求「身分證」部分產品恐退場

我國化妝品產業將迎來重大變革，衛福部食藥署今天指出，將自7月1日起，全面要求化妝品工廠符合優良製造原則（GMP），並全面完成有「化妝品身分證」之稱的化妝品產品資訊檔案（PIF）認證，經安全簽署人員（SA）確認後才可販售。專家指出，為符合食藥署要求，化妝品工廠每一項產品，成本恐增加2、30萬以上，部分產品恐退出市場，為「存優除劣」現象。

開業皮膚科醫師趙昭明說，他本身具SA身分，也是SA訓練課程教師，SA檢視重點從產品外包裝是否溶出，至相關成分接觸民眾皮膚後，是否產生接觸性皮膚炎，經皮吸收後是否導致細胞突變、致癌等，相當全面，且除單一成分外，也會針對化妝品不同成分間的相容性進行毒理學評估、安全性評估，須符合要求才會簽核確認，為提升使用者保護程度，讓化妝品副作用發生風險降至最低。

不過，我國市場小，國內化妝品業者規模遠不如國際大廠，不少業者面對食藥署認證要求，與所增加成本，深感不堪負荷，選擇退出市場。據了解，要完成PIF認證，化妝品工廠需聘請SA進行相關測試及文件評估，光是文件評估費用就需3至5萬間，若再加上安全性、防腐、微生物、功效性等測試，每項至少2至3萬元，合計成本需增加約20萬，且每項產品都需經過認證，所需成本極高。

開業皮膚科醫師趙昭明說，他本身具SA身分，也是SA訓練課程教師，SA檢視重點從產品外包裝是否溶出，至相關成分接觸民眾皮膚後，是否產生接觸性皮膚炎，經皮吸收後是否導致細胞突變、致癌等，相當全面，且除單一成分外，也會針對化妝品成分相容性進行毒理學評估，完成安全性、毒理學評估，須符合要求才能合法販售，提升使用者保護程度，讓化妝品副作用發生風險降至最低。

化妝品產業多分為品牌方業者，與委託製造的化妝品工廠。趙昭明坦言，過去只要是合格工廠生產的化妝品就能販售，如今需增加十多萬成本，部分業者持觀望態度，消費者保護與業者經營往往是雙面刃，建議未來應落實「一條龍作法」，化妝品工廠備齊PIF認證所需文件，並自聘SA人員完成評估，對消費者負責，也讓委託製造的業者能安心販售產品。