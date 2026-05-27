快訊

站上44K！台積電走揚30元推升台股收漲731點 股后穎崴漲停邁向萬元股

更長更窄！iPhone 18 Pro系列傳機身比例大改 照片曝光

丁學文專欄／政經局勢逆轉 各國央行觀望情非得已

聽新聞
0:00 / 0:00

環評大會今審南科沙崙園區、大甲溪光明計畫 環團批：喊種樹又毀生態

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環評大會審查「南科四期沙崙園區」與「大甲溪光明計畫」2案，環保團體今審查會議前於環境部門口召開記者會，要求護沙崙草鴞、拒水電怪獸，要求退回沙崙案、駁回光明計畫。記者李柏澔／攝影
環評大會審查「南科四期沙崙園區」與「大甲溪光明計畫」2案，環保團體今審查會議前於環境部門口召開記者會，要求護沙崙草鴞、拒水電怪獸，要求退回沙崙案、駁回光明計畫。記者李柏澔／攝影

環境部今將於第50次環評大會審查「南科四期沙崙園區」與「大甲溪光明計畫」2案，環保團體今審查會議前於環境部門口召開記者會，痛批南科四期的水電怪獸毀草鴞生態，打臉賴清德總統的綠蔭倍增計畫，而大甲溪光明計畫未部落諮商又闖關，今聯合反對這兩案草率通過，中央政府一面喊種樹，一手又毀生態，根本錯亂。

荒野保護協會副理事長陳憲政說，沙崙生態科學園區完全是「披生態保護綠皮，行生態破壞浩劫」的開發計畫，沙崙農場擁有全台最大、最完整的廣闊草原與牧草地，是台灣一級保育類草鴞在台灣西南平原最重要的核心棲地與覓食獵場，這裡同時也是國家極度瀕危的環頸雉，以及黑翅鳶、短耳鴞、燕鴴等30多種保育類鳥類的重要家園。

陳憲政痛批，開發計畫雖喊出生態先行的口號，並規畫數十公頃的保育區或規畫異地補償，但是棲地一旦被水泥廠房包圍、切割，所謂的保育區也只會變成生態孤島，根本無法維持原有的食物鏈與生物多樣性關係，一般科學園區在選址時，應該是迴避生態敏感區，而非直接侵入生態敏感區，用生態來包裝根本是本末倒置，自相矛盾。

台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰表示，本案是南部史上用水、用電需求最大的開發案，用電需求高達2.6GW，相當於半座中火，台南市目前用電量約3.462GW，相當於大增7成用電量；用水需求則高達每日32.4萬噸，台南每日用水量約98.4萬噸，相當於用水量增加3成，這已經不是單純有台電、台水供應就可以解決的問題，必須謹慎思考，台灣這塊土地還能夠負擔多少資源的需求？

監督施政聯盟執行長許心欣痛批，賴清德總統今年提出綠蔭倍增戰略，但沙崙案卻要破壞506公頃台糖沙崙農場綠地，毀滅人工林和草生地，根本是水泥倍增，整個大南方新矽谷開發計畫就是在搞破壞及打臉綠蔭政策，顯示政府錯亂，一面喊種樹，一手毀生態。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴表示，以區外補償來合理化開發的理由非常薄弱，在相關棲地上積極推動保育，本來就是政府應盡的責任，而不是等到有開發案，才把保育措施當作補償手段，在未能確保沙崙棲地被破壞後所謂「區外補償」能「永久」營造良好棲地條件，且補償成本由開發單位承擔的前提下，沙崙科學園區就不應該開發。

淨竹文教基金會董事長林聖崇表示，應優先活化灰地與褐地，歇業退場的廠區應優先建廠，呼籲台糖應成為生態表率，捐出農地成立環境信託，進行嚴格的生態保育，不應淪為政府開發工業區的土地提款機，開發單位應尊重當地居民要求，且至少要有200公頃以上的生態保護區。

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政沉重表示，令人憤怒的是，這個開發案居然叫做科學園區，還包裝著綠能、永續的口號，如果一個園區的建立，是要抹去台灣特有亞種草鴞最後的草地棲所，這不叫科學，這叫「假生態、真破壞」。

環評 南科 大甲

延伸閱讀

南科四期沙崙園區明環評 環團：台南用電量將大增7成

棄養烏龜、經國行館存廢不明 台南永康第一美景荷花池逐漸消失

三棘鱟預告列保育類說明會 金門聚焦棲地保護

首波海洋有效保育區 中油台電和平工業港獲證書

相關新聞

台南玉井39.2度極端高溫！熱浪最惡化「還要再撐30幾個小時」

天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫出現在台南市玉井測站，下午1時28分39.2度高溫，其次是新北市雙溪測站38.7度，花蓮縣富源測站也有38.6度。

台鐵區間車疑車頂鐵皮掀起！緊急降速 新豐站旅客落軌意外影響行車

根據「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專，中午12時30分，台鐵2523次區間車因第一車的車頂鐵皮會掀起，目前降速時速55公里行駛，到彰化後會更換編組，更換編組後預計做2548次。

金門爆疑似食物中毒！燒臘便當害34人送醫 業者下場曝光

金門縣金湖鎮某燒臘便當店疑似爆發食品中毒事件，民眾食用嫩雞腿、三寶、油雞等便當後，陸續出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，截至今天上午已有34人就醫，其中33人送往金門醫院急診、1人至金寧衛生所就診。金門縣衛生局已勒令業者停業，並採集環境與食物檢體送驗，最快1至2週才有檢驗結果。

首次透露！ 史哲曝高鐵新車提前7月上線 全新班表明年1月運行

台灣高鐵今召開115年股東常會，會中有股東關心班表調整問題，並盼能增停桃園、新竹站列車，以及增加台北至台南、台北至高雄直達車。高鐵公司董事長史哲透露，新車將於明年7月投入營運，上線前將調整班表，並參考規畫不停台中站的模式，新班表目前正在積極規畫中，預計最快明年初公布。

金廈小三通幾乎班班客滿 縣府擬管制超量行李、旅客黑名單

金廈小三通旅運量持續攀升，每日航班幾乎班班客滿，假日更是一位難求。金門縣政府近日由觀光處長許績鑫率團，會同小三通船東業者前往廈門、泉州拜會相關單位，針對旅客行李管理、金廈泳渡活動交通配套，以及建立失序旅客「黑名單制度」等議題交換意見，希望提升整體旅運品質與航行安全。

幸福巴士變登山接駁車？台東鄉民怨訂不到 縣府出手了

原本為改善偏鄉交通、照顧鄉民就醫與就學需求而設置的台東縣海端鄉「幸福巴士」，近期卻因登山季爆紅，意外演變成「搶車大戰」。不少鄉民抱怨，現在車比以前更難訂，甚至5月初就預約不到月底班次，引發民怨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。