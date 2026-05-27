環評大會今審南科沙崙園區、大甲溪光明計畫 環團批：喊種樹又毀生態

環境部今將於第50次環評大會審查「南科四期沙崙園區」與「大甲溪光明計畫」2案，環保團體今審查會議前於環境部門口召開記者會，痛批南科四期的水電怪獸毀草鴞生態，打臉賴清德總統的綠蔭倍增計畫，而大甲溪光明計畫未部落諮商又闖關，今聯合反對這兩案草率通過，中央政府一面喊種樹，一手又毀生態，根本錯亂。

荒野保護協會副理事長陳憲政說，沙崙生態科學園區完全是「披生態保護綠皮，行生態破壞浩劫」的開發計畫，沙崙農場擁有全台最大、最完整的廣闊草原與牧草地，是台灣一級保育類草鴞在台灣西南平原最重要的核心棲地與覓食獵場，這裡同時也是國家極度瀕危的環頸雉，以及黑翅鳶、短耳鴞、燕鴴等30多種保育類鳥類的重要家園。

陳憲政痛批，開發計畫雖喊出生態先行的口號，並規畫數十公頃的保育區或規畫異地補償，但是棲地一旦被水泥廠房包圍、切割，所謂的保育區也只會變成生態孤島，根本無法維持原有的食物鏈與生物多樣性關係，一般科學園區在選址時，應該是迴避生態敏感區，而非直接侵入生態敏感區，用生態來包裝根本是本末倒置，自相矛盾。

台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰表示，本案是南部史上用水、用電需求最大的開發案，用電需求高達2.6GW，相當於半座中火，台南市目前用電量約3.462GW，相當於大增7成用電量；用水需求則高達每日32.4萬噸，台南每日用水量約98.4萬噸，相當於用水量增加3成，這已經不是單純有台電、台水供應就可以解決的問題，必須謹慎思考，台灣這塊土地還能夠負擔多少資源的需求？

監督施政聯盟執行長許心欣痛批，賴清德總統今年提出綠蔭倍增戰略，但沙崙案卻要破壞506公頃台糖沙崙農場綠地，毀滅人工林和草生地，根本是水泥倍增，整個大南方新矽谷開發計畫就是在搞破壞及打臉綠蔭政策，顯示政府錯亂，一面喊種樹，一手毀生態。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴表示，以區外補償來合理化開發的理由非常薄弱，在相關棲地上積極推動保育，本來就是政府應盡的責任，而不是等到有開發案，才把保育措施當作補償手段，在未能確保沙崙棲地被破壞後所謂「區外補償」能「永久」營造良好棲地條件，且補償成本由開發單位承擔的前提下，沙崙科學園區就不應該開發。

淨竹文教基金會董事長林聖崇表示，應優先活化灰地與褐地，歇業退場的廠區應優先建廠，呼籲台糖應成為生態表率，捐出農地成立環境信託，進行嚴格的生態保育，不應淪為政府開發工業區的土地提款機，開發單位應尊重當地居民要求，且至少要有200公頃以上的生態保護區。

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政沉重表示，令人憤怒的是，這個開發案居然叫做科學園區，還包裝著綠能、永續的口號，如果一個園區的建立，是要抹去台灣特有亞種草鴞最後的草地棲所，這不叫科學，這叫「假生態、真破壞」。