台中42歲之名牙醫驚傳猝逝 牙醫師公會：令人不捨與難過

台中知名牙醫師42歲張元瀚，常上網分享「牙醫夫妻愛說話」等日常、衛教影片，病患、粉絲眾多，上個月，他才開心分享龍鳳胎寶寶出生滿100天的喜悅，近日疑似心肌梗塞猝逝。消息傳出，令親友、病患、粉絲震驚、不捨，紛紛上網表達哀悼。

牙醫師公會全聯會理事長陳世岳說，張元瀚牙醫師是他的學弟，兩人都是高雄醫學大學牙醫學系畢業，共相差25屆，聽聞學弟猝逝的消息，真的令人不捨與難過。

陳世岳表示，牙醫師工作十分辛苦，為了幫病人治療牙齒需長時間坐在椅上，同時彎腰、低頭處理牙科問題，長時間工作後，許多牙醫師的頸椎、腰椎都出現職業病。因此，牙醫師一定要定期健康檢查，目前全聯會在全國北、中、南、東都有簽約的醫療院所，呼籲牙醫師每3年應做一次心臟電腦斷層、運動心電圖檢查。

近期，許多牙醫師都為疑似心肌梗塞猝逝，年齡多是50多歲，但張元瀚牙醫師才40多歲，「真的很年輕」，一定要多加注意。陳世岳說，若在睡夢中猝逝，除了心臟方面問題外，也可能是睡眠呼吸中止症，一旦睡眠時出現打呼問題，務必多加注意。