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首次透露！ 史哲曝高鐵新車提前7月上線 全新班表明年1月運行

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵將引進12組新世代列車，新車型號確定將命名為「N700ST」，高鐵公司董事長史哲今透露，新車將提前至明年7月投入營運。圖／高鐵公司提供
台灣高鐵將引進12組新世代列車，新車型號確定將命名為「N700ST」，高鐵公司董事長史哲今透露，新車將提前至明年7月投入營運。圖／高鐵公司提供

台灣高鐵今召開115年股東常會，會中有股東關心班表調整問題，並盼能增停桃園、新竹站列車，以及增加台北至台南、台北至高雄直達車。高鐵公司董事長史哲透露，新車將於明年7月投入營運，上線前將調整班表，並參考規畫不停台中站的模式，新班表目前正在積極規畫中，預計最快明年初公布。

台灣高鐵今召開115年股東常會，會中有股東發言表示，高鐵旅運量逐年攀升，長期面臨運能不足問題，為解決旅運需求，可以看到高鐵不斷在調整班表來因應。

新世代列車將於今年7月出廠、8月抵台，明年上半年投入營運，該股東指出，目前桃園至新竹段運能擁擠，盼新車上線後能增停桃園、新竹站列車；另外，假日往台南、高雄的需求量極高，盼能比照不停靠台中站的1985車次，增加台北至台南、台北至高雄的直達車。

對此，史哲表示，高鐵營運近20年，城鎮之間的發展有很大變化，尤其新竹、桃園、台中因為高鐵站設立變化很大，20年前南北長程運量占50％，台中以北運量占50％，剛開通時運量才6萬，疫情後20萬，如今高鐵使用率極高，未來平均每日旅運量將超過23萬、逼近24萬人次。

史哲說，目前觀察到尖峰、離峰時段差異非常大，尖峰時刻搭乘需求非常高，假日五、六、日也是，因此每周如臨大敵的就是周五下班時刻，台北車站都會擠滿下班及返鄉乘客。

針對新車加入後班表規畫及現況改善方向，史哲說，首輛新世代列車將於明年7月上線，上線前必須在現行班表結構上，產生讓新車加入營運班表得空間，因此現行的時刻表會有整體性調整，且也須同時滿足現行台中以北（北部區間）尖峰時段的高運量需求，尤其是針對桃園、新竹區段。

史哲說，台灣高鐵主要服務長程的旅客，台灣高鐵興建之初所肩負長程運具的功能必須兼顧，因此，「新車加入後將優先運營直達列車」，以滿足快速移動、縮短南北距離的骨幹運輸需求。

史哲表示，近期高鐵公司規畫不停台中站的1985車次，已有效達成分流功能，滿足北高長程需求，因此未來也會持續參考此一模式，做為新班表規畫方向。

他說，未來班表規畫必須要讓全台12個高鐵站的鄉親，都能夠感受到新車加入所帶來班表優化整體性的便利性，這是台灣高鐵規畫新班表一個很重大的考驗。目前新班表正在積極規畫中，並會在適當時機，盡早讓國人知道，讓旅客來體驗新班表所帶來的便利。

高鐵公司說，明年1月會有新班表的架構，預留新車陸續投入營運的空間，明年7月第一組新車上線，後續新車陸續投入，都是依照新班表架構。

台灣高鐵將引進12組新世代列車，新車型號確定將命名為「N700ST」，高鐵公司董事長史哲今透露，新車將提前至明年7月投入營運。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵將引進12組新世代列車，新車型號確定將命名為「N700ST」，高鐵公司董事長史哲今透露，新車將提前至明年7月投入營運。圖／台灣高鐵提供

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