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台鐵區間車疑車頂鐵皮掀起！緊急降速 新豐站旅客落軌意外影響行車
根據「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專，中午12時30分，台鐵2523次區間車因第一車的車頂鐵皮會掀起，目前降速時速55公里行駛，到彰化後會更換編組，更換編組後預計做2548次。
此外，中午12時40分，台鐵新豐站有1名男性旅客意外落軌，該名旅客已於中午12時46分送醫，目前上行列車走西副正線、下行列車走東副正線行車，旅客留意列車資訊。
下午1時5分，台鐵北上列車因樹林站電車線上有異物纏繞，目前列車誤點，旅客務必注意乘車時間。
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