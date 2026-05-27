台鐵區間車疑車頂鐵皮掀起！緊急降速 新豐站旅客落軌意外影響行車

金門縣金湖鎮某燒臘便當店疑似爆發食品中毒事件，民眾食用嫩雞腿、三寶、油雞等便當後，陸續出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，截至今天上午已有34人就醫，其中33人送往金門醫院急診、1人至金寧衛生所就診。金門縣衛生局已勒令業者停業，並採集環境與食物檢體送驗，最快1至2週才有檢驗結果。

2026-05-27 12:14