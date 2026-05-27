全台「紫爆」遍地開花！鄭明典示警紫外線指數：避免直曬

各地天氣高溫炎熱，根據中央氣象局觀測資料，今天最高溫出現在新北市雙溪測站38.6度，其次是新北市福山測站38.5度、屏東縣三地門測站38.0度。而紫外線指數，全台大部分地區呈現「紫爆」。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，紫色是危險級，提醒避免太陽直曬。

中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，今明兩天仍然高溫炎熱的天氣，今天台灣各地高溫普遍可以來到33至36度，其中特別是在大台北盆地、中南部內陸近山區、花東縱谷，有機會出現局部37度以上高溫。因此，氣象署持續發布高溫燈號的橙燈，甚至局部紅燈，也就是局部38度以上高溫的狀況。炎熱的天氣一定要多補充水分，外出做好防曬工作，戶外活動要避開高溫和太陽比較大的時間，避免把小孩和寵物留置車內。

台東縣有焚風發生的機率，氣象署發布高溫資訊，今天白天台南市、屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市、新北市、高雄市、花蓮縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣為黃色燈號。