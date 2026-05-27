快訊

站上44K！台積電走揚30元推升台股收漲731點 股后穎崴漲停邁向萬元股

更長更窄！iPhone 18 Pro系列傳機身比例大改 照片曝光

丁學文專欄／政經局勢逆轉 各國央行觀望情非得已

聽新聞
0:00 / 0:00

全台「紫爆」遍地開花！鄭明典示警紫外線指數：避免直曬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
紫外線指數。圖／取自中央氣象署網站
紫外線指數。圖／取自中央氣象署網站

各地天氣高溫炎熱，根據中央氣象局觀測資料，今天最高溫出現在新北市雙溪測站38.6度，其次是新北市福山測站38.5度、屏東縣三地門測站38.0度。而紫外線指數，全台大部分地區呈現「紫爆」。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，紫色是危險級，提醒避免太陽直曬。

中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，今明兩天仍然高溫炎熱的天氣，今天台灣各地高溫普遍可以來到33至36度，其中特別是在大台北盆地、中南部內陸近山區、花東縱谷，有機會出現局部37度以上高溫。因此，氣象署持續發布高溫燈號的橙燈，甚至局部紅燈，也就是局部38度以上高溫的狀況。炎熱的天氣一定要多補充水分，外出做好防曬工作，戶外活動要避開高溫和太陽比較大的時間，避免把小孩和寵物留置車內。

台東縣有焚風發生的機率，氣象署發布高溫資訊，今天白天台南市、屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市、新北市、高雄市、花蓮縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣為黃色燈號。

鄭明典 花東縱谷 氣象署

延伸閱讀

台灣今變烤番薯…台南玉井39.1度極端高溫 東南部有焚風機率

台灣烤番薯熱飆38度！周五北部稍降溫 薔蜜颱風下周一距離最近

今明熱爆大台北更黑到發紫 粉專：體感溫度上看40度 曝曬感會非常可怕

台南熱飆39.5度！準颱風「薔蜜」最快明生成 這天起變天轉雨

相關新聞

台鐵區間車疑車頂鐵皮掀起！緊急降速 新豐站旅客落軌意外影響行車

根據「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專，中午12時30分，台鐵2523次區間車因第一車的車頂鐵皮會掀起，目前降速時速55公里行駛，到彰化後會更換編組，更換編組後預計做2548次。

金門爆疑似食物中毒！燒臘便當害34人送醫 業者下場曝光

金門縣金湖鎮某燒臘便當店疑似爆發食品中毒事件，民眾食用嫩雞腿、三寶、油雞等便當後，陸續出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，截至今天上午已有34人就醫，其中33人送往金門醫院急診、1人至金寧衛生所就診。金門縣衛生局已勒令業者停業，並採集環境與食物檢體送驗，最快1至2週才有檢驗結果。

首次透露！ 史哲曝高鐵新車提前7月上線 全新班表明年1月運行

台灣高鐵今召開115年股東常會，會中有股東關心班表調整問題，並盼能增停桃園、新竹站列車，以及增加台北至台南、台北至高雄直達車。高鐵公司董事長史哲透露，新車將於明年7月投入營運，上線前將調整班表，並參考規畫不停台中站的模式，新班表目前正在積極規畫中，預計最快明年初公布。

金廈小三通幾乎班班客滿 縣府擬管制超量行李、旅客黑名單

金廈小三通旅運量持續攀升，每日航班幾乎班班客滿，假日更是一位難求。金門縣政府近日由觀光處長許績鑫率團，會同小三通船東業者前往廈門、泉州拜會相關單位，針對旅客行李管理、金廈泳渡活動交通配套，以及建立失序旅客「黑名單制度」等議題交換意見，希望提升整體旅運品質與航行安全。

幸福巴士變登山接駁車？台東鄉民怨訂不到 縣府出手了

原本為改善偏鄉交通、照顧鄉民就醫與就學需求而設置的台東縣海端鄉「幸福巴士」，近期卻因登山季爆紅，意外演變成「搶車大戰」。不少鄉民抱怨，現在車比以前更難訂，甚至5月初就預約不到月底班次，引發民怨。

東京感冒疫情嚇壞旅客？林氏璧曝2疾病都在低點：有事我和羅一鈞會主動說

近期不少準備前往日本東京旅遊的民眾，在Threads上看到「東京感冒災情很嚴重」等討論後，開始擔心是否該取消行程，甚至有人急著先去接種流感疫苗。對此，旅遊達人、感染科醫師林氏璧出面闢謠，強調目前東京流感與新冠疫情其實都已降到低點，若真的有值得擔心的疫情，「我和羅一鈞都會主動告訴你」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。