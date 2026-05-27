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丁學文專欄／政經局勢逆轉 各國央行觀望情非得已

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影／社會住宅承諾跳票 公民團體要求賴清德總統說清楚、講明白

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
青年、勞工、婚育及社福等20個公民團體，上午前往民進黨中央黨部前舉行「拒絕社宅沉默跳票：青年、勞動、婚育、社福團體赴民進黨中央要求賴總統說清楚、講明白」記者會。曾學仁／攝影
青年、勞工、婚育及社福等20個公民團體，上午前往民進黨中央黨部前舉行「拒絕社宅沉默跳票：青年、勞動、婚育、社福團體赴民進黨中央要求賴總統說清楚、講明白」記者會。曾學仁／攝影

青年、勞工、婚育及社福等20個公民團體，上午前往民進黨中央黨部前舉行「拒絕社宅沉默跳票：青年、勞動、婚育、社福團體赴民進黨中央要求賴總統說清楚、講明白」記者會。

民團體表示賴清德總統選前明確承諾興建13萬戶社會住宅，然而在總統就職屆滿2周年的此刻，其任內新的社會住宅興辦計畫至今仍未核定。而在就職2周年文告中，對社會住宅隻字未提。相較就職時宣示「社會住宅要延續擴大」，如今的沉默，讓政見成了張不知何時兌現的支票。 總統雖未開口，內政部卻已替他將答案公布，社會住宅目標從13萬戶下修至4萬。這不只是進度延宕，而是在缺乏公共討論的情況下，悄悄翻轉民進黨自2016年以來的住宅政策路線。 社會住宅不只是選前政見承諾，也是高房價下無殼蝸牛與弱勢民眾引頸期盼的居住資源。青年、勞工、婚育及社福等20個公民團體，明確表達拒絕社宅沉默跳票。

青年、勞工、婚育及社福等20個公民團體，上午前往民進黨中央黨部前舉行「拒絕社宅沉默跳票：青年、勞動、婚育、社福團體赴民進黨中央要求賴總統說清楚、講明白」記者會。曾學仁／攝影
青年、勞工、婚育及社福等20個公民團體，上午前往民進黨中央黨部前舉行「拒絕社宅沉默跳票：青年、勞動、婚育、社福團體赴民進黨中央要求賴總統說清楚、講明白」記者會。曾學仁／攝影

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