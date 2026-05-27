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高雄登革熱危機拉警報 住家頂樓積水嚴重沒改善…重罰1萬5

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄登革熱恐面臨大爆發危機，目前病媒蚊陽性容器率攀升至13.12%。圖／高雄市衛生局提供
高雄登革熱恐面臨大爆發危機，目前病媒蚊陽性容器率攀升至13.12%。圖／高雄市衛生局提供

高雄市本土登革熱疫情拉警報，衛生局擴大清查病媒蚊孳生源，累計查獲8戶民宅有積水容器孳生病媒蚊，依法開罰，其中一戶住家頂樓堆滿盆栽與雜物、積水嚴重，經複查未改善，當場強制清除，重罰1萬5000元，目前病媒蚊陽性容器率持續攀升，社區疫情傳播風險升高，登革熱恐面臨大流行危機。

高市府跨局處防疫團隊針對今年首例本土登革熱確診個案，連日在疫情發生地周邊400公尺警戒範圍內執行緊急防治。

衛生局複查時，發現一戶5月24日已完成緊急防治的民宅，頂樓仍堆置大量髒亂雜物、盆栽及積水容器，持續孳生病媒蚊，防疫人員當場強制清除，依傳染病防治法加重裁罰1萬5000元。

衛生局表示，近期除持續執行強制孳生源清除、化學防治與環境整頓，也同步擴大疫調採檢範圍，針對個案居住地、工作地及活動地周邊積極採檢，截至今天已完成近460人PCR檢驗，結果均為陰性，範圍涵蓋前鎮、苓雅、新興、仁武、大社等行政區及屏東地區。

不過，防疫人員在清查過程中，仍查獲多戶民宅存在積水容器及病媒蚊孳生情形，累計已開立8件裁處書，依法每件最高可裁罰1萬5000元，籲民眾務必落實巡、倒、清、刷，加強居家環境自主管理。

此外，根據環保局及衛生局監測資料，目前病媒蚊陽性容器率已達13.12%，比前一周上升2.14%，病媒蚊密度持續攀升，社區疫情傳播風險增加。

衛生局提醒，民眾應特別留意家戶內外積水容器與堆積雜物，包括花盆底盤、水桶、廢輪胎、帆布及排水溝等常見孳生源，避免病媒蚊大量繁殖。

衛生局說，若出現突發性高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛、關節痛及紅疹等疑似登革熱症狀，盡速就醫接受快篩檢驗，醫院、診所也應提高警覺、加強通報，防堵疫情擴散。

衛生局呼籲民眾務必落實巡、倒、清、刷，加強居家環境自主管理。圖／高雄市衛生局提供
衛生局呼籲民眾務必落實巡、倒、清、刷，加強居家環境自主管理。圖／高雄市衛生局提供

高市府跨局處防疫團隊針對今年首例本土登革熱確診個案，連日在疫情發生地周邊400公尺警戒範圍內執行緊急防治。圖／高雄市衛生局提供
高市府跨局處防疫團隊針對今年首例本土登革熱確診個案，連日在疫情發生地周邊400公尺警戒範圍內執行緊急防治。圖／高雄市衛生局提供

登革熱 病媒蚊 高雄

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