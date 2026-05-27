花朵裡竟含酒精！蜂鳥邊採蜜邊「小酌」專家揭驚人真相

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】花朵中也含有酒精成分！美國動物科學研究指出，蜂鳥與蜜蜂在採集花蜜的過程中，會攝取由酵母發酵產生的微量酒精，並具備良好酒精代謝的生理作用。專家認為，酒精攝取可能對動物的覓食行為或訊號傳遞產生潛在影響，並成為日常飲食的一部分。

採蜜時飲酒不會醉

《科學日報》報導，加州大學柏克萊分校科學團隊發現，許多花卉的花蜜中含有天然微量酒精，這使得蜜蜂與蜂鳥等授粉者在採集過程中會不斷攝入乙醇。然而，儘管蜂鳥每日攝取的酒精量按體重比例換算後與人類飲酒相當，但牠們極高的新陳代謝能力讓其不會表現出醉酒模樣。

事實上，這些生物對於低濃度的酒精具有良好的耐受力，但當酒精濃度過高時，牠們仍會主動減少攝取頻率。如今，透過分析羽毛中的代謝產物，專家證實這些動物確實能像哺乳類一樣處理體內的酒精。

花蜜中酵母發酵

《每日科技》報導，植物花蜜中的乙醇主要是透過酵母菌發酵花蜜中天然存在的糖分所產生，當酵母菌與花蜜中的糖分接觸時，會觸發發酵作用並產生微量的酒精。研究顯示，這種酒精在植物中相當普遍，而含有酒精的花蜜已成為許多傳粉者日常飲食的一部分。

這項發現揭示自然界中酒精攝取的普遍性，並挑戰過去僅以人類視角理解酒精代謝的侷限。科學家推測，酒精攝取可能對動物的覓食行為或訊號傳遞產生潛在影響，並為生物如何適應天然發酵食物提供重要的科學證據。

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