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幸福巴士變登山接駁車？台東鄉民怨訂不到 縣府出手了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣海端鄉「幸福巴士」，近期卻因登山季爆紅，意外演變成「搶車大戰」，引起在地鄉民抱怨。圖／議員張全馨嵐提供
台東縣海端鄉「幸福巴士」，近期卻因登山季爆紅，意外演變成「搶車大戰」，引起在地鄉民抱怨。圖／議員張全馨嵐提供

原本為改善偏鄉交通、照顧鄉民就醫與就學需求而設置的台東縣海端鄉「幸福巴士」，近期卻因登山季爆紅，意外演變成「搶車大戰」。不少鄉民抱怨，現在車比以前更難訂，甚至5月初就預約不到月底班次，引發民怨。

縣府交通養護工程處長劉俊毅坦言，5月份觀光客搭乘量確實暴增，已明顯影響到鄉民權益。不過由於幸福巴士屬公共運輸系統，依法無法直接禁止特定民眾搭乘，因此目前已緊急與海端鄉公所及承攬業者進行協調。

他表示，縣府正研擬建立「白名單制度」，未來將優先保障在地居民預約權益，讓鄉民可提早預約車輛，同時縮短一般遊客預約時間，希望兼顧偏鄉交通需求與觀光發展，避免幸福巴士失去原本設立初衷。

議員張全馨嵐今天在議會質詢時指出，近期因網路社群大量流傳「登山免費接送」資訊，吸引大批外地登山客與遊客搶訂幸福巴士，導致真正有交通需求的在地居民反而搭不到車，嚴重影響偏鄉居民基本生活權益。

她表示，目前海端鄉幸福巴士共有4條固定路線，服務範圍涵蓋關山、池上、向陽、利稻、埡口等地區，原意是方便部落居民就醫、學生上下學及長者外出。沒想到5月份有承攬業者在網路發文宣傳，提到登山通報站接駁每人50元，甚至5月期間全面免費，引來大量登山客預約。

張全馨嵐指出，有鄉民反映，從5月初開始，就已經完全訂不到5月底往返池上、關山及向陽的車次，甚至還有司機因要接送遊客，主動打電話要求鄉民提早搭車，讓地方居民氣得直呼「幸福巴士到底是服務誰的」。

有部落居民私下抱怨，「我們老人家要去看病訂不到車，結果一堆外地登山客天天搭免費的」、「政府原本的美意都變調了」；也有鄉民無奈表示，現在反而是觀光客優先，在地人像被擠到最後。

台東縣海端鄉「幸福巴士」，近期卻因登山季爆紅，意外演變成「搶車大戰」，引起在地鄉民抱怨。圖／議員張全馨嵐提供
台東縣海端鄉「幸福巴士」，近期卻因登山季爆紅，意外演變成「搶車大戰」，引起在地鄉民抱怨。圖／議員張全馨嵐提供

台東 登山 巴士

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