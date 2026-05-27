放寬強制住院精神鑑定「4情形可視訊評估」 衛福部預告草案預計8月上路

精神疾病嚴重病人緊急安置及強制住院許可辦法已修正完成，新法將由法院審理，衛福部也預告訂定「強制鑑定緊急或特殊情形」草案，在特殊情況下要完成強制鑑定時，共有4種情形可由聲音及影像相互傳送完成鑑定，辦法及草案皆預計今年8月由司法院公布後正式上路。

精神疾病嚴重病人緊急安置及強制住院許可辦法，過去審酌判定權由行政單位的審查會抉擇，為呼應聯合國「身心障權利公約」（CRPD），從行政審查轉向司法審查，落實對精神障礙者自決權、主體性及人權的保障，將調整為法院審理。

衛福部心健司長陳柏熹表示，依精神衛生法第59條第2項規定，病人拒絕接受全日住院治療者，地方主管機關得指定精神醫療機構予以緊急安置，並交由2位以上地方主管機關指定專科醫師實施強制鑑定。但於離島或偏遠地區，得僅由一位專科醫師實施。新法上路後，緊急安置及強制住院的鑑定仍是在醫院或是社區心理衛生中心等來評估完成，不過最後多了遞交申請書給予法院的步驟，最終決定由法院審酌。

考量新法上路要強化強制鑑定的配套措施，陳柏熹說，依精神衛生法第59條第3項「前項強制鑑定，符合中央主管機關公告之緊急或特殊情形時，得以聲音及影像相互傳送之設備為之」規定，預告訂定「強制鑑定緊急或特殊情形」草案。

陳柏熹表示，過去就規定於離島或偏遠地區，得僅由一位專科醫師實施精神鑑定，不過又多開放包含以下4種情形，可以用視訊來取代。

包含傳染病流行疫區內，或有感染控制必要；災害事件、交通因素或其他不可抗力原因，致指定的精神科專科醫師無法到場實施強制鑑定；離島或偏遠地區，無指定精神科專科醫師得以到場實施強制鑑定；非屬離島或偏遠地區，僅有一位指定專科醫師等情況，就可透過視訊方式來後續由法院審查。

衛福部說，強制鑑定初衷是希望實地去看患者狀況，不過某些特殊情況下才會運用視訊取代，若後續鑑定認定完認為有必要強制住院，再申請交由法院審酌。陳柏熹說，草案目前仍在預告並蒐集意見期間，預計會於今年8月與新法一同上路。