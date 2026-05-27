快訊

站上44K！台積電走揚30元推升台股收漲731點 股后穎崴漲停邁向萬元股

更長更窄！iPhone 18 Pro系列傳機身比例大改 照片曝光

丁學文專欄／政經局勢逆轉 各國央行觀望情非得已

聽新聞
0:00 / 0:00

放寬強制住院精神鑑定「4情形可視訊評估」 衛福部預告草案預計8月上路

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
精神疾病嚴重病人緊急安置及強制住院許可辦法已修正完成，新法將由法院審理，衛福部也預告訂定「強制鑑定緊急或特殊情形」草案，在特殊情況下要完成強制鑑定時，共有4種情形可由聲音及影像相互傳送完成鑑定。本報資料照片
精神疾病嚴重病人緊急安置及強制住院許可辦法已修正完成，新法將由法院審理，衛福部也預告訂定「強制鑑定緊急或特殊情形」草案，在特殊情況下要完成強制鑑定時，共有4種情形可由聲音及影像相互傳送完成鑑定。本報資料照片

精神疾病嚴重病人緊急安置及強制住院許可辦法已修正完成，新法將由法院審理，衛福部也預告訂定「強制鑑定緊急或特殊情形」草案，在特殊情況下要完成強制鑑定時，共有4種情形可由聲音及影像相互傳送完成鑑定，辦法及草案皆預計今年8月由司法院公布後正式上路。

精神疾病嚴重病人緊急安置及強制住院許可辦法，過去審酌判定權由行政單位的審查會抉擇，為呼應聯合國「身心障權利公約」（CRPD），從行政審查轉向司法審查，落實對精神障礙者自決權、主體性及人權的保障，將調整為法院審理。

衛福部心健司長陳柏熹表示，依精神衛生法第59條第2項規定，病人拒絕接受全日住院治療者，地方主管機關得指定精神醫療機構予以緊急安置，並交由2位以上地方主管機關指定專科醫師實施強制鑑定。但於離島或偏遠地區，得僅由一位專科醫師實施。新法上路後，緊急安置及強制住院的鑑定仍是在醫院或是社區心理衛生中心等來評估完成，不過最後多了遞交申請書給予法院的步驟，最終決定由法院審酌。

考量新法上路要強化強制鑑定的配套措施，陳柏熹說，依精神衛生法第59條第3項「前項強制鑑定，符合中央主管機關公告之緊急或特殊情形時，得以聲音及影像相互傳送之設備為之」規定，預告訂定「強制鑑定緊急或特殊情形」草案。

陳柏熹表示，過去就規定於離島或偏遠地區，得僅由一位專科醫師實施精神鑑定，不過又多開放包含以下4種情形，可以用視訊來取代。

包含傳染病流行疫區內，或有感染控制必要；災害事件、交通因素或其他不可抗力原因，致指定的精神科專科醫師無法到場實施強制鑑定；離島或偏遠地區，無指定精神科專科醫師得以到場實施強制鑑定；非屬離島或偏遠地區，僅有一位指定專科醫師等情況，就可透過視訊方式來後續由法院審查。

衛福部說，強制鑑定初衷是希望實地去看患者狀況，不過某些特殊情況下才會運用視訊取代，若後續鑑定認定完認為有必要強制住院，再申請交由法院審酌。陳柏熹說，草案目前仍在預告並蒐集意見期間，預計會於今年8月與新法一同上路。

衛福部 精神疾病 司法院

延伸閱讀

奇美醫院推居家醫療 盼成超高齡社會轉型示範

奇美醫院推居家醫療 盼成超高齡社會轉型示範

「住院才理賠」漸不適用商業健康險 卓榮泰：請金管會一個月內研議

「住院才理賠」漸不適用商業健康險 卓榮泰：請金管會一個月內研議

相關新聞

台南玉井39.2度極端高溫！熱浪最惡化「還要再撐30幾個小時」

天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫出現在台南市玉井測站，下午1時28分39.2度高溫，其次是新北市雙溪測站38.7度，花蓮縣富源測站也有38.6度。

台鐵區間車疑車頂鐵皮掀起！緊急降速 新豐站旅客落軌意外影響行車

根據「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專，中午12時30分，台鐵2523次區間車因第一車的車頂鐵皮會掀起，目前降速時速55公里行駛，到彰化後會更換編組，更換編組後預計做2548次。

金門爆疑似食物中毒！燒臘便當害34人送醫 業者下場曝光

金門縣金湖鎮某燒臘便當店疑似爆發食品中毒事件，民眾食用嫩雞腿、三寶、油雞等便當後，陸續出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，截至今天上午已有34人就醫，其中33人送往金門醫院急診、1人至金寧衛生所就診。金門縣衛生局已勒令業者停業，並採集環境與食物檢體送驗，最快1至2週才有檢驗結果。

首次透露！ 史哲曝高鐵新車提前7月上線 全新班表明年1月運行

台灣高鐵今召開115年股東常會，會中有股東關心班表調整問題，並盼能增停桃園、新竹站列車，以及增加台北至台南、台北至高雄直達車。高鐵公司董事長史哲透露，新車將於明年7月投入營運，上線前將調整班表，並參考規畫不停台中站的模式，新班表目前正在積極規畫中，預計最快明年初公布。

金廈小三通幾乎班班客滿 縣府擬管制超量行李、旅客黑名單

金廈小三通旅運量持續攀升，每日航班幾乎班班客滿，假日更是一位難求。金門縣政府近日由觀光處長許績鑫率團，會同小三通船東業者前往廈門、泉州拜會相關單位，針對旅客行李管理、金廈泳渡活動交通配套，以及建立失序旅客「黑名單制度」等議題交換意見，希望提升整體旅運品質與航行安全。

幸福巴士變登山接駁車？台東鄉民怨訂不到 縣府出手了

原本為改善偏鄉交通、照顧鄉民就醫與就學需求而設置的台東縣海端鄉「幸福巴士」，近期卻因登山季爆紅，意外演變成「搶車大戰」。不少鄉民抱怨，現在車比以前更難訂，甚至5月初就預約不到月底班次，引發民怨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。