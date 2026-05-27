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金門爆疑似食物中毒！燒臘便當害34人送醫 業者下場曝光

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣金湖鎮某燒臘便當店疑似爆發食品中毒事件，截至今天上午已有34人就醫，金門縣衛生局已勒令業者停業，並採集環境與食物檢體送驗，最快1至2週才有檢驗結果。圖／金門縣衛生局提供
金門縣金湖鎮某燒臘便當店疑似爆發食品中毒事件，截至今天上午已有34人就醫，金門縣衛生局已勒令業者停業，並採集環境與食物檢體送驗，最快1至2週才有檢驗結果。圖／金門縣衛生局提供

金門縣金湖鎮某燒臘便當店疑似爆發食品中毒事件，民眾食用嫩雞腿、三寶、油雞等便當後，陸續出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，截至今天上午已有34人就醫，其中33人送往金門醫院急診、1人至金寧衛生所就診。金門縣衛生局已勒令業者停業，並採集環境與食物檢體送驗，最快1至2週才有檢驗結果。

衛生局指出，昨日下午3時53分接獲金門醫院通報，最初有2名民眾在中午食用該店嫩雞腿便當後，於當天下午開始出現噁心、嘔吐、盜汗、頭暈、腹痛及腹瀉等腸胃不適症狀；晚間陸續再有民眾就醫，疑似受影響人數持續增加。

經調查，患者皆曾訂購該便當店昨日中午及晚間販售的便當，主菜包括嫩雞腿、三寶、油雞及油燒雞等品項，但選吃燒鴨或其他品項則沒事。衛生局接獲通報後，隨即派員前往店家及醫院展開調查，院方同步採集2件人體檢體，後續將持續追蹤檢驗結果。

據了解，這些中毒的民眾，當中有不少是做工的還有金門醫院的員工與一般民眾，就醫後大多回去休息，只有少部分留院打點滴觀察。

衛生局稽查發現，店家有多項違反食品良好衛生規範（GHP）情形，包括冰箱內食材堆疊未覆蓋、未依生熟食分區存放、私人物品未妥善區隔，以及餐飲場所出現病媒蚊等缺失，現場已開立限期改善通知書。若逾期未改善，可依《食品安全衛生管理法》處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

為防止案情擴大，衛生局已勒令業者即日起停業，待複查合格後才能復業，稽查人員並於現場採集刀具、砧板拭子等2件環境檢體，以及3件食餘檢體，已全數送往台灣認證實驗室化驗。

金門縣衛生局長李金治表示，依食品中毒定義，2人以上攝取相同食品並出現類似症狀，即可認定為1件食品中毒案件；若屬肉毒桿菌或化學毒素等急性中毒，即使僅1人也可成立案件。

衛生局也提醒民眾注意預防食品中毒「五要原則」，包括要洗手、要新鮮、生熟食分開、徹底加熱及注意保存溫度，降低食品中毒風險。

金門縣衛生局稽查人員並於現場採集刀具、砧板拭子等2件環境檢體，以及3件食餘檢體，已全數送往台灣認證實驗室化驗。圖／金門縣衛生局提供
金門縣衛生局稽查人員並於現場採集刀具、砧板拭子等2件環境檢體，以及3件食餘檢體，已全數送往台灣認證實驗室化驗。圖／金門縣衛生局提供

金門 食物中毒 便當

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