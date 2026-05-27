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金廈小三通幾乎班班客滿 縣府擬管制超量行李、旅客黑名單

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
跑單幫的人行李都超大包的，常常一上船就堵住交通要道，引起一般旅客的不滿。記者蔡家蓁／攝影
跑單幫的人行李都超大包的，常常一上船就堵住交通要道，引起一般旅客的不滿。記者蔡家蓁／攝影

金廈小三通旅運量持續攀升，每日航班幾乎班班客滿，假日更是一位難求。金門縣政府近日由觀光處長許績鑫率團，會同小三通船東業者前往廈門、泉州拜會相關單位，針對旅客行李管理、金廈泳渡活動交通配套，以及建立失序旅客「黑名單制度」等議題交換意見，希望提升整體旅運品質與航行安全。

金門縣長陳福海指示觀光處主動與對岸港務單位協調，縣府指出，今年1至4月金廈小三通出入境人數已達66萬人次，較去年同期52萬人次增加約25.69%；平均載客率也由去年的63.5%提高至77.32%，增幅超過兩成，假日時段更接近全日滿載。

觀光處長許績鑫表示，近來不少民眾反映候船空間擁擠、搭乘舒適度下降，縣府自去年起即向中央爭取增班，但至今尚未獲核定，未來仍會持續爭取增加運能，以紓解旅運壓力。

此次交流另一項重點，則是旅客行李管理，雙方針對行李數量與重量規範、危險物品查驗，以及大型行李裝載秩序等問題進行討論，希望透過更明確的管理與宣導，降低超量行李及不當裝載對航行安全造成的風險，同時兼顧通關效率與候船秩序。

此外，因應2026金廈泳渡活動，雙方也提前協商選手與工作人員的行李運送機制，包括泳渡裝備、競賽器材及團體行李的運輸安排，希望在活動期間提供更穩定的交通與後勤支援，避免過去大型活動常見的行李混亂問題。

值得注意的是，雙方也針對旅運秩序管理交換意見，研議建立旅客黑名單制度，未來若旅客涉及滋擾秩序、危害航安或其他不當行為，將朝向建立資訊通報與管理機制方向研議，以維護多數旅客權益與航行安全。

觀光處表示，小三通不僅是金門重要交通命脈，也是兩岸交流的重要通道，雖然地方政府對航線政策沒有決定權，但仍有責任協助完善相關配套，未來將持續與航運業者及相關單位保持合作，強化航安管理與重大活動交通機制，提升整體旅運品質。

金門縣政府近日由觀光處長許績鑫率團，會同小三通船東業者前往廈門、泉州拜會相關單位，針對旅客行李管理及建立失序旅客「黑名單制度」等議題交換意見，希望提升整體旅運品質與航行安全。圖／縣府提供
金門縣政府近日由觀光處長許績鑫率團，會同小三通船東業者前往廈門、泉州拜會相關單位，針對旅客行李管理及建立失序旅客「黑名單制度」等議題交換意見，希望提升整體旅運品質與航行安全。圖／縣府提供

金門縣政府由觀光處長許績鑫率團，會同小三通船東業者前往廈門、泉州拜會相關單位，針對旅客行李管理、金廈泳渡活動交通配套，以及建立失序旅客「黑名單制度」等議題交換意見。圖／縣府提供
金門縣政府由觀光處長許績鑫率團，會同小三通船東業者前往廈門、泉州拜會相關單位，針對旅客行李管理、金廈泳渡活動交通配套，以及建立失序旅客「黑名單制度」等議題交換意見。圖／縣府提供

金門 小三通 廈門

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