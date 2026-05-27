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抓不到毒駕？石崇良認依托咪酯檢驗標準過寬 食藥署態度曝光

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署副署長王德原（左）指出，近期將毒品防制會報中討論這一案件，不過，據現行法規，若涉及刑事案件時，已可用檢驗該檢體實驗室最低定量濃度為標準，不必受公告閾值限制。記者林琮恩／攝影
食藥署副署長王德原（左）指出，近期將毒品防制會報中討論這一案件，不過，據現行法規，若涉及刑事案件時，已可用檢驗該檢體實驗室最低定量濃度為標準，不必受公告閾值限制。記者林琮恩／攝影

依托咪酯喪屍煙彈毒駕事件，前年至去年內暴增10倍。專家點出，依托咪酯半衰期短，只需2至3小時，若檢驗閾值不降，毒蟲只要拖延檢驗結果就可由陽轉陰。衛福部長石崇良指出，將要求食藥署檢驗標準。食藥署副署長王德原指出，近期將毒品防制會報中討論這一案件，不過，據現行法規，若涉及刑事案件時，已可用檢驗該檢體實驗室最低定量濃度為標準，不必受公告閾值限制。

王德原指出，遏止毒駕以第一線執法最為重要，刑事警察局已專案進口依托咪酯專用快篩，供第一線員警用於臨檢，最終確認是否施用毒品的尿液檢驗，現行規定需要使用雙重檢驗方法確認，例如分別以氣相、液相沈積方式檢驗，目的是避免偽陽性、偽陰性結果，係基於檢方起訴吸毒者，在司法角度上，需確保證據力足夠。

台大法醫所所長翁德怡昨指出，依托咪酯現行檢驗閾值為每毫升50奈克，實務上曾出現毒蟲拖延5、6小時重新施測，檢驗結果就符合標準的情況。

對此，王德原指出，各家檢驗機構設備靈敏度及人員不同，食藥署訂定閾值一定是略高或等同儀器最低檢驗濃度，且依「濫用藥物尿液檢驗作業準則」，若為司法案件必要，可不公告閾值，而是採當事實驗室儀器檢驗極限為標準。

作業準則中規範實驗室須以二種不同檢驗方法，確認尿液檢體驗出毒品反應，才可判定陽性。但遭專家詬病，隨檢驗方式進步，應採一項檢驗即可判定陽性。王德原說，農藥殘留檢驗是採一項檢驗方式二次檢驗即可，但農藥殘留即使驗錯，國家只要補償業者損失即可，而藥物濫用萬一檢驗出錯，恐導致當事人遭冤獄誤判，在司法上須確保證據力充分，因此經專家討論後採雙重檢驗方法規定。

食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧指出，行政院對毒駕議題高度重視，會議中要求法務部、警政單位從查緝面、取得證據等方向著手，而食藥署角色為協助檢驗機構進行認證，相關閾值訂定是根據每家實驗室提出檢驗的科學確效資料，經評估後由審議委員後訂定，相關項目及標準修訂，是由警政署根據毒品流行趨勢提出申請，才會啟動新增項目訂定。

石崇良 毒駕 食藥署

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