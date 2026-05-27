拒絕高汙染、高人權風險投資 民團要求提高台企海外投資標準

今許多民間團體於總統府前的凱達格蘭大道召開記者會，指台塑德州廠與路易斯安那州投資案，因嚴重的環境汙染與系統性歧視持續遭受國際抨擊；同時，適逢越南河靜鋼鐵汙染案10周年，如今台美貿易協定（ART）簽訂，敦促政府應建立嚴格篩選標準，將高碳排、重汙染及重大侵犯人權紀錄的計畫排除在官方認可的投資額度之外。

曾獲「綠色諾貝爾」之稱的高盛環境獎得主Diane Wilson與 Sharon Lavigne，以及長期推動越南受害者正義的裴南西（Nancy Bui），今天一行人前往總統府前凱達格蘭大道召開記者會，明天將親自參與台塑工業股東大會，要求台塑集團正視其全球營運帶來的環境與人權負擔。

聖安東尼奧灣水守護者創辦人Diane Wilson表示，隨著美台經濟關係強化，雙方的進展不應建立在對勞工的剝削或環境的退化之上，嚴正要求主要汙染者與人權侵犯者應被排除在貿易投資額度之外，不應讓貿易協定成為破壞環境與人權者的避風港。

台塑受害者正義會創辦人裴南西（Nancy Bui）表示，台塑至今仍持續在越南海域排放毒物，導致環境破壞，使沿海社群陷入貧困與絕望。災難發生10年後，數千名受害者仍未獲得公正補償，這次再度跨海來到台灣，要求台塑停止推卸責任，對這場人道與環境悲劇負起完全的賠償與修復責任。

環境正義基金會專案主任陳庭毓表示，塑膠產業每年造成400億美元外部成本，隨著「全球塑膠公約」推動減產，持續投資石化將面臨產量受限與擱淺資產危機。台塑50.5億美元的永續連結貸款恐難以回收，要求金融機構應從化石燃料退出，政府也應要求金融單位揭露曝險，避免讓永續金融工具間接助長氣候變遷與人權危害。

綠色公民行動聯盟研究員柯乾庸表示，台塑集團占台灣製造業排碳近3成，且用煤量逐年攀升，占製造業鍋爐用煤達73%。雖然宣稱減量目標積極，但實際自主減量計畫與目標相差10倍，呼籲台塑應制定具體的燃煤退場時程；金融機構也應重新審視永續貸款標準，避免低成本資金淪為企業漂綠的工具。

國際特赦組織台灣分會政策主任劉李俊達表示，立法院應盡速制定強制性人權環境盡職調查法，台美貿易協定與公股金融單位不應支持高汙染、高人權風險的投資，標榜人權立國的台灣，必須以行動損。

記者會後，國際代表團前往總統府遞交民間版《企業永續盡職調查法》草案，呼籲政府儘速推動立法，提高台灣企業海外投資的環境及人權標準。