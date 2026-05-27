快訊

「未成年交往」大翻盤！檢調還清白 金秀賢沉默1年發聲：一直遵守承諾

九合一風雲／劉櫂豪七度參選？綠營台東縣長整合拉警報

燒臘便當出包？金門33人腹瀉嘔吐 衛生局介入調查

聽新聞
0:00 / 0:00

拒絕高汙染、高人權風險投資 民團要求提高台企海外投資標準

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
高盛環境獎得主Diane Wilson、Sharon Lavigne，以及長期推動越南受害者正義的裴南西（Nancy Bui）等人，今於總統府前凱達格蘭大道召開記者會，明將親自參與台塑工業股東大會，要求台塑集團正視其全球營運帶來的環境與人權負擔。記者李柏澔／攝影
高盛環境獎得主Diane Wilson、Sharon Lavigne，以及長期推動越南受害者正義的裴南西（Nancy Bui）等人，今於總統府前凱達格蘭大道召開記者會，明將親自參與台塑工業股東大會，要求台塑集團正視其全球營運帶來的環境與人權負擔。記者李柏澔／攝影

今許多民間團體於總統府前的凱達格蘭大道召開記者會，指台塑德州廠與路易斯安那州投資案，因嚴重的環境汙染與系統性歧視持續遭受國際抨擊；同時，適逢越南河靜鋼鐵汙染案10周年，如今台美貿易協定（ART）簽訂，敦促政府應建立嚴格篩選標準，將高碳排、重汙染及重大侵犯人權紀錄的計畫排除在官方認可的投資額度之外。

曾獲「綠色諾貝爾」之稱的高盛環境獎得主Diane Wilson與 Sharon Lavigne，以及長期推動越南受害者正義的裴南西（Nancy Bui），今天一行人前往總統府前凱達格蘭大道召開記者會，明天將親自參與台塑工業股東大會，要求台塑集團正視其全球營運帶來的環境與人權負擔。

聖安東尼奧灣水守護者創辦人Diane Wilson表示，隨著美台經濟關係強化，雙方的進展不應建立在對勞工的剝削或環境的退化之上，嚴正要求主要汙染者與人權侵犯者應被排除在貿易投資額度之外，不應讓貿易協定成為破壞環境與人權者的避風港。

台塑受害者正義會創辦人裴南西（Nancy Bui）表示，台塑至今仍持續在越南海域排放毒物，導致環境破壞，使沿海社群陷入貧困與絕望。災難發生10年後，數千名受害者仍未獲得公正補償，這次再度跨海來到台灣，要求台塑停止推卸責任，對這場人道與環境悲劇負起完全的賠償與修復責任。

環境正義基金會專案主任陳庭毓表示，塑膠產業每年造成400億美元外部成本，隨著「全球塑膠公約」推動減產，持續投資石化將面臨產量受限與擱淺資產危機。台塑50.5億美元的永續連結貸款恐難以回收，要求金融機構應從化石燃料退出，政府也應要求金融單位揭露曝險，避免讓永續金融工具間接助長氣候變遷與人權危害。

綠色公民行動聯盟研究員柯乾庸表示，台塑集團占台灣製造業排碳近3成，且用煤量逐年攀升，占製造業鍋爐用煤達73%。雖然宣稱減量目標積極，但實際自主減量計畫與目標相差10倍，呼籲台塑應制定具體的燃煤退場時程；金融機構也應重新審視永續貸款標準，避免低成本資金淪為企業漂綠的工具。

國際特赦組織台灣分會政策主任劉李俊達表示，立法院應盡速制定強制性人權環境盡職調查法，台美貿易協定與公股金融單位不應支持高汙染、高人權風險的投資，標榜人權立國的台灣，必須以行動損。

記者會後，國際代表團前往總統府遞交民間版《企業永續盡職調查法》草案，呼籲政府儘速推動立法，提高台灣企業海外投資的環境及人權標準。

人權 越南 台塑

延伸閱讀

地方淨零治理成九合一選舉考題 學者籲：碳費透明、強化中央地方協作

檢視台灣4大永續獎 環團質疑評選機制、淪為漂綠工具

聯合國大會通過氣候決議僅8國反對 川普政府斥：含不當政治訴求

日資公司片面降低勞動條件 勞團：台日友好蒙陰影

相關新聞

金門爆疑似食物中毒！燒臘便當害34人送醫 業者下場曝光

金門縣金湖鎮某燒臘便當店疑似爆發食品中毒事件，民眾食用嫩雞腿、三寶、油雞等便當後，陸續出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，截至今天上午已有34人就醫，其中33人送往金門醫院急診、1人至金寧衛生所就診。金門縣衛生局已勒令業者停業，並採集環境與食物檢體送驗，最快1至2週才有檢驗結果。

獨／燒臘便當出包？金門33人腹瀉嘔吐 衛生局介入調查

金門驚傳食物中毒事件。金湖鎮一家燒臘便當店昨天中午營業後，陸續有民眾在食用便當後出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，並於下午至晚間前往醫院就診。據了解，截至目前為止，累積已有33人疑似因食用同一家便當店餐食出現身體不適，目前衛生局已介入調查中。

高鐵出包釀近年最嚴重誤點 史哲回應了：保留設備提交第三方調查

台灣高鐵公司今舉辦115年股東常會，談到25日的號誌訊號異常事件致近年最嚴重延誤事件，高鐵董事長史哲除致歉外，也強調已保留所有設備並提交的第三方調查，盼找到根本原因，避免類似事件再次發生。

薔蜜颱風估往沖繩進逼…這2天最接近台灣 下周五起可能迎梅雨

今年第6號颱風薔蜜已於上午8時生成。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，未來路徑估計會逐漸靠近琉球一帶，隨後逐漸向北及東北北轉，預計下周一、下周二距離台灣最靠近，有機會為台灣北部及東北部帶來一些水氣。

抓不到毒駕？石崇良認依托咪酯檢驗標準過寬 食藥署態度曝光

依托咪酯喪屍煙彈毒駕事件，前年至去年內暴增10倍。專家點出，依托咪酯半衰期短，只需2至3小時，若檢驗閾值不降，毒蟲只要拖延檢驗結果就可由陽轉陰。衛福部長石崇良指出，將要求食藥署檢驗標準。食藥署副署長王德原指出，近期將毒品防制會報中討論這一案件，不過，據現行法規，若涉及刑事案件時，已可用檢驗該檢體實驗室最低定量濃度為標準，不必受公告閾值限制。

台東夜空驚現神秘光體！民眾凌晨目擊「UFO」真相曝光

台東縣政府南橫埡口24小時即時影像，今天凌晨0時23分18秒拍下一段神秘畫面，只見夜空中突然出現一道明亮光體，朝東南方向緩緩飛行，光芒持續將近1分鐘後逐漸消失，由於畫面相當清晰，也立刻引發網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。