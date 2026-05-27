台東夜空驚現神秘光體！民眾凌晨目擊「UFO」真相曝光

台東縣政府南橫埡口24小時即時影像，今天凌晨0時23分18秒拍下一段神秘畫面，只見夜空中突然出現一道明亮光體，朝東南方向緩緩飛行，光芒持續將近1分鐘後逐漸消失，由於畫面相當清晰，也立刻引發網友熱烈討論。

不少熬夜觀看即時影像的民眾，第一時間紛紛驚呼「是不是火流星？」、「也太像UFO不明飛行物體」、「外星人來了嗎」，甚至有人形容「像電影場景一樣」，畫面在網路社群迅速流傳。

有網友表示，光體不像一般流星高速墜落，反而像在空中平穩飛行，「還會拖著尾光，很詭異」；也有人認為，可能是火箭殘骸或衛星相關物體進入大氣層所產生的現象。

據了解，就在今天凌晨0點16分，中國於海南島文昌航天發射場發射長征七號改（長征七號A）運載火箭，成功將「通信技術試驗衛星二十四號」送入預定軌道。

由於火箭升空後通常朝東南方向飛行，並會經過南海及巴士海峽上空，因此研判台東民眾所看見的神秘光體，極可能是火箭第一節燃料耗盡後分離墜落的殘骸，或高空燃燒產生的發光現象。

不過，由於光體在深夜山區夜空中特別顯眼，加上持續時間不短，仍讓不少民眾感到震撼。有人笑稱，「台東最近連天空都很有戲」，也有天文迷認為，這類現象在台灣並不常見，能被即時影像完整拍下，相當難得。