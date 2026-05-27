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全台高溫快烤焦！生活達人推「超天然水果冰沙」 3步驟透心涼

聯合新聞網／ 綜合報導
生活達人陳映如臉書分享「超天然水果冰沙」做法，不但完全不用額外加糖，還能吃到接近冰淇淋般的綿密口感。 示意圖／AI生成
生活達人陳映如臉書分享「超天然水果冰沙」做法，不但完全不用額外加糖，還能吃到接近冰淇淋般的綿密口感。 示意圖／AI生成

最近真的熱到像走出門就會融化！全台高溫持續飆升，想必不少人整天腦中都剩一句「好想吃冰」。不過，外面冰品常見高糖、高香料，生活達人陳映如在臉書分享自己很愛在家做「超天然水果冰沙」，不但完全不用額外加糖，還能吃到接近冰淇淋般的綿密口感。她也提到，今年芒果價格特別便宜，甚至看到水果攤出現「5顆100元」，讓人忍不住買回家囤貨吃個過癮。

陳映如表示，自己最近最常做的就是芒果冰沙，因為做法相當簡單，只要將水果切塊冷凍後，再放進果汁機打成果泥即可。她形容，這種冰沙「完全就是水果本人」，沒有香精、沒有色素，也沒有一堆看不懂的添加物。加上冷凍水果本來就方便保存，想吃時隨時打一杯，非常適合最近這種悶熱天氣。她也提到，小朋友通常也很喜歡這類天然水果冰沙，既有冰品口感，又能直接吃到水果本身的味道。

除了芒果之外，哈密瓜、香蕉、荔枝等水果，同樣都很適合拿來做冰沙，其中香蕉打起來的口感，甚至會很像霜淇淋。陳映如說，這種天氣冰箱裡真的很適合隨時準備一些冷凍水果，不但消暑，也能減少額外糖分與添加物的攝取。

天然無添加芒果冰沙做法

步驟一、芒果切成一口大小

步驟二、放進保鮮盒冷凍

步驟三、冷凍變硬後，放入果汁機打成泥，完成！

今天各地持續受到西南風影響，天氣普遍晴朗炎熱。天氣風險公司分析師林孝儒指出，中南部內陸有36度以上高溫機會，北部至東南部也需留意局部極端高溫與焚風現象。雖然午後山區仍有零星短暫陣雨機會，但整體天氣偏穩定，外出活動時須做好防曬並多補充水分，避免熱傷害。

林孝儒也提到，明天天氣型態與今天相似，各地仍以晴時多雲、高溫炎熱為主，不過北方鋒面將逐漸接近北部海面，北部至東北部雲量會略增，午後山區也有短暫雷陣雨機率。至於今年第6號颱風「薔蜜」已於今天上午生成，目前預估將朝琉球群島海面前進後北轉，與台灣仍有一段距離，對台灣天氣直接影響相對有限。

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