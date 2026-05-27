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北市酷熱卻下「黃金雨」？盤點阿勃勒最佳觀賞地圖

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
今年因氣候穩定、日照充足，北市阿勃勒整體開花情形良好。圖／北市公園處提供
今年因氣候穩定、日照充足，北市阿勃勒整體開花情形良好。圖／北市公園處提供

想看阿勃勒「黃金花雨」輕落，現在進入最佳觀賞期。北市公園處指出，行道樹以堤頂大道2段、長興街、福林路、中山北路等花況非常亮眼；公園部分則可至上塔悠公園、下塔悠公園、美崙公園、克強公園以及北投區線形公園石牌站以北等區域。

北市公園處表示，阿勃勒屬於豆科落葉喬木，每逢5至6月進入盛花期，細長花序層層垂掛枝頭，盛開時宛如金色瀑布傾瀉而下，因此有「黃金雨」的浪漫美名，今年阿勃勒整體花況表現相當亮麗。

公園處園藝工程隊長楊國瑜表示，阿勃勒的嫩葉是多種粉蝶食草，常見淡黃綠色的水青粉蝶及黃色系的淡黃蝶、台灣黃蝶等穿梭產卵或訪花吸蜜，花期在夏季，盛花期往往可見總狀花序成串下垂的黃色花的景緻，總能在初夏時節留下令人難忘的風景。

楊國瑜指出，今年因氣候穩定、日照充足，整體開花情形相當良好，許多地點都已呈現滿開盛況。阿勃勒最迷人的時刻，往往是在清晨微光或夕陽餘暉灑落之際，金黃色花串在光影交錯下閃閃發亮，展現不同的柔美氛圍。

今年因氣候穩定、日照充足，北市阿勃勒整體開花情形良好。圖／北市公園處提供
今年因氣候穩定、日照充足，北市阿勃勒整體開花情形良好。圖／北市公園處提供

北市 阿勃勒

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