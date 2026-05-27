快訊

「未成年交往」大翻盤！檢調還清白 金秀賢沉默1年發聲：一直遵守承諾

九合一風雲／劉櫂豪七度參選？綠營台東縣長整合拉警報

燒臘便當出包？金門33人腹瀉嘔吐 衛生局介入調查

聽新聞
0:00 / 0:00

破解含氟牙膏迷思…氟化物不致癌不傷身 牙醫：1重點是防蛀關鍵

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
牙醫師公會全聯會及藥師公會全聯會今共同舉行「防齲千氟、從齒享福」記者會，牙醫師推廣含氟牙膏預防齲齒的重要性，推廣「221刷牙原則」，藥師於所有藥局也都會給予民眾重要的預防蛀牙衛教知識。記者沈能元／攝影
牙醫師公會全聯會及藥師公會全聯會今共同舉行「防齲千氟、從齒享福」記者會，牙醫師推廣含氟牙膏預防齲齒的重要性，推廣「221刷牙原則」，藥師於所有藥局也都會給予民眾重要的預防蛀牙衛教知識。記者沈能元／攝影

齲齒是民眾最常見的口腔問題，牙膏更是每個人都會使用的日常用品，但許多人選購牙膏不一定知道牙膏的「含氟量」如何判斷，甚至許多家長都是選購外包裝有卡通圖案的牙膏，給予孩童使用。牙醫師公會全聯會及藥師公會全聯會今共同舉行「防齲千氟、從齒享福」記者會，牙醫師推廣含氟牙膏預防齲齒的重要性，推廣「221刷牙原則」，藥局也會協同推廣護齒方式。

牙科醫學會口腔衛生委員會副主任委員黃耀慧說，2022年世界衛生組織（WHO）指出，許多實證研究發現，氟化物具有安全性、有效性、可行性與成本效益，可有效預防齲齒。但坊間常認為氟化物會造成皮膚敏感、氟中毒、致癌、增加慢性病等風險，這都是誤傳，民眾應建立正確觀念，氟化物不會造成皮膚敏感、致癌、增加慢性病等。

牙醫師公會全聯會理事長陳世岳說，為降低齲齒發生，全聯會推廣「221刷牙原則」，原則是一天刷牙至少2次，每次至少2分鐘，並使用含氟濃度超過1000PPM牙膏，但不可以超過1500PPM，刷牙後不需要大量漱口，讓氟化物在口腔停留較多的時間，更能發揮保護牙齒的效果。孩童應從六個月長牙開始就要刷牙，並使用含氟牙膏。

藥師公會全聯會理事長林憶君說，咀嚼食物需要牙齒，連帶影響消化、營養及健康，因此，牙齒保健十分重要，，80歲應有20顆自然牙，如此才能與健康同行，達到長壽的目標。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒說，許多民眾對氟化物沒有正確認知，市面上很多牙膏宣稱不含氟，但無法達到預防齲齒的效果，建議民眾應使用含氟牙膏，且含氟量應為1000ppm以上，而使用含氟牙膏的量，建議三歲以下約為米粒大、三歲以上為豌豆大，就可預防齲齒。

民眾選購牙膏時，如果不了解成分，或是牙膏含有香料、色素、防腐劑等成分，可能引起敏感體質者不適，呼籲民眾都可以諮詢藥師。黃彥儒說，透過正確的牙膏及用量，搭配正確的刷牙方式，達到預防齲齒的效果。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒說，民眾使用含氟牙膏的含氟量應為1000PPM以上，使用牙膏的量建議3歲以下約為米粒大、3歲以上為豌豆大，就可預防齲齒。記者沈能元／攝影
藥師公會全聯會發言人黃彥儒說，民眾使用含氟牙膏的含氟量應為1000PPM以上，使用牙膏的量建議3歲以下約為米粒大、3歲以上為豌豆大，就可預防齲齒。記者沈能元／攝影

牙醫 牙醫師公會全聯會

延伸閱讀

車禍牙齒噴飛別包衛生紙！藥師教快去超商買「這食物」…網認證救回6顆牙

新北學童齲齒率6年下降逾16% 潔牙政策見效

國際麻疹疫情嚴峻 疾管署：國內新增境外移入個案...靠這招降感染風險

毛孩生病不會說！網友熱議九大「貓狗常見疾病」 飼主須留意

相關新聞

金門爆疑似食物中毒！燒臘便當害34人送醫 業者下場曝光

金門縣金湖鎮某燒臘便當店疑似爆發食品中毒事件，民眾食用嫩雞腿、三寶、油雞等便當後，陸續出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，截至今天上午已有34人就醫，其中33人送往金門醫院急診、1人至金寧衛生所就診。金門縣衛生局已勒令業者停業，並採集環境與食物檢體送驗，最快1至2週才有檢驗結果。

獨／燒臘便當出包？金門33人腹瀉嘔吐 衛生局介入調查

金門驚傳食物中毒事件。金湖鎮一家燒臘便當店昨天中午營業後，陸續有民眾在食用便當後出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，並於下午至晚間前往醫院就診。據了解，截至目前為止，累積已有33人疑似因食用同一家便當店餐食出現身體不適，目前衛生局已介入調查中。

高鐵出包釀近年最嚴重誤點 史哲回應了：保留設備提交第三方調查

台灣高鐵公司今舉辦115年股東常會，談到25日的號誌訊號異常事件致近年最嚴重延誤事件，高鐵董事長史哲除致歉外，也強調已保留所有設備並提交的第三方調查，盼找到根本原因，避免類似事件再次發生。

薔蜜颱風估往沖繩進逼…這2天最接近台灣 下周五起可能迎梅雨

今年第6號颱風薔蜜已於上午8時生成。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，未來路徑估計會逐漸靠近琉球一帶，隨後逐漸向北及東北北轉，預計下周一、下周二距離台灣最靠近，有機會為台灣北部及東北部帶來一些水氣。

抓不到毒駕？石崇良認依托咪酯檢驗標準過寬 食藥署態度曝光

依托咪酯喪屍煙彈毒駕事件，前年至去年內暴增10倍。專家點出，依托咪酯半衰期短，只需2至3小時，若檢驗閾值不降，毒蟲只要拖延檢驗結果就可由陽轉陰。衛福部長石崇良指出，將要求食藥署檢驗標準。食藥署副署長王德原指出，近期將毒品防制會報中討論這一案件，不過，據現行法規，若涉及刑事案件時，已可用檢驗該檢體實驗室最低定量濃度為標準，不必受公告閾值限制。

台東夜空驚現神秘光體！民眾凌晨目擊「UFO」真相曝光

台東縣政府南橫埡口24小時即時影像，今天凌晨0時23分18秒拍下一段神秘畫面，只見夜空中突然出現一道明亮光體，朝東南方向緩緩飛行，光芒持續將近1分鐘後逐漸消失，由於畫面相當清晰，也立刻引發網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。