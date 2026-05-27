破解含氟牙膏迷思…氟化物不致癌不傷身 牙醫：1重點是防蛀關鍵

齲齒是民眾最常見的口腔問題，牙膏更是每個人都會使用的日常用品，但許多人選購牙膏不一定知道牙膏的「含氟量」如何判斷，甚至許多家長都是選購外包裝有卡通圖案的牙膏，給予孩童使用。牙醫師公會全聯會及藥師公會全聯會今共同舉行「防齲千氟、從齒享福」記者會，牙醫師推廣含氟牙膏預防齲齒的重要性，推廣「221刷牙原則」，藥局也會協同推廣護齒方式。

牙科醫學會口腔衛生委員會副主任委員黃耀慧說，2022年世界衛生組織（WHO）指出，許多實證研究發現，氟化物具有安全性、有效性、可行性與成本效益，可有效預防齲齒。但坊間常認為氟化物會造成皮膚敏感、氟中毒、致癌、增加慢性病等風險，這都是誤傳，民眾應建立正確觀念，氟化物不會造成皮膚敏感、致癌、增加慢性病等。

牙醫師公會全聯會理事長陳世岳說，為降低齲齒發生，全聯會推廣「221刷牙原則」，原則是一天刷牙至少2次，每次至少2分鐘，並使用含氟濃度超過1000PPM牙膏，但不可以超過1500PPM，刷牙後不需要大量漱口，讓氟化物在口腔停留較多的時間，更能發揮保護牙齒的效果。孩童應從六個月長牙開始就要刷牙，並使用含氟牙膏。

藥師公會全聯會理事長林憶君說，咀嚼食物需要牙齒，連帶影響消化、營養及健康，因此，牙齒保健十分重要，，80歲應有20顆自然牙，如此才能與健康同行，達到長壽的目標。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒說，許多民眾對氟化物沒有正確認知，市面上很多牙膏宣稱不含氟，但無法達到預防齲齒的效果，建議民眾應使用含氟牙膏，且含氟量應為1000ppm以上，而使用含氟牙膏的量，建議三歲以下約為米粒大、三歲以上為豌豆大，就可預防齲齒。

民眾選購牙膏時，如果不了解成分，或是牙膏含有香料、色素、防腐劑等成分，可能引起敏感體質者不適，呼籲民眾都可以諮詢藥師。黃彥儒說，透過正確的牙膏及用量，搭配正確的刷牙方式，達到預防齲齒的效果。