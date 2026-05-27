聽新聞
0:00 / 0:00
薔蜜颱風估往沖繩進逼…這2天最接近台灣 下周五起可能迎梅雨
今年第6號颱風薔蜜已於上午8時生成。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，未來路徑估計會逐漸靠近琉球一帶，隨後逐漸向北及東北北轉，預計下周一、下周二距離台灣最靠近，有機會為台灣北部及東北部帶來一些水氣。
但是，「觀氣象看天氣」表示，若薔蜜颱風距離向東調整，則水氣也不會太多，反而會有下沉氣流的情況，天氣仍會十分炎熱。
「觀氣象看天氣」表示，颱風北上後，大概下周五起，依目前模式資料，台灣附近轉為西南季風環境，台灣屆時水氣增加，有梅雨及低壓系統接近的可能，屆時氣溫也有機會稍微下降。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。