薔蜜颱風估往沖繩進逼…這2天最接近台灣 下周五起可能迎梅雨

今年第6號颱風薔蜜已於上午8時生成。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，未來路徑估計會逐漸靠近琉球一帶，隨後逐漸向北及東北北轉，預計下周一、下周二距離台灣最靠近，有機會為台灣北部及東北部帶來一些水氣。

但是，「觀氣象看天氣」表示，若薔蜜颱風距離向東調整，則水氣也不會太多，反而會有下沉氣流的情況，天氣仍會十分炎熱。

「觀氣象看天氣」表示，颱風北上後，大概下周五起，依目前模式資料，台灣附近轉為西南季風環境，台灣屆時水氣增加，有梅雨及低壓系統接近的可能，屆時氣溫也有機會稍微下降。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。