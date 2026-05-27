獨／燒臘便當出包？金門33人腹瀉嘔吐 衛生局介入調查

金門驚傳食物中毒事件。金湖鎮一家燒臘便當店昨天中午營業後，陸續有民眾在食用便當後出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，並於下午至晚間前往醫院就診。據了解，截至目前為止，累積已有33人疑似因食用同一家便當店餐食出現身體不適，目前衛生局已介入調查中。

據悉，多名患者皆是在昨天中午前往金湖鎮某便當店購買燒臘便當，返家或工作地點用餐後，陸續出現腸胃不適症狀。有民眾表示，「吃完大概1、2個小時就開始反胃，後來一直拉肚子，整個人虛脫到只能去醫院吊點滴。」也有人直言，「原本只是以為吃壞肚子，沒想到身邊同事也都中標，才驚覺事情不單純。」

另有附近居民指出，該店平日生意不錯，中午時段常有不少上班族及民眾排隊購買，甚至不少人在附近違停，就是為了買該店便當，如今傳出疑似食物中毒事件，讓不少人感到錯愕。

金門縣衛生局接獲醫院通報後，已立即派員前往涉事便當店展開食品衛生稽查，並針對現場作業環境、食材保存、製程及人員衛生進行檢查，同時採集相關檢體送驗，以釐清是否涉及食品污染或保存不當等問題。

衛生局表示，現場查核後，已針對未符合《食品良好衛生規範準則》的缺失項目，開立限期改善通知書，若業者逾期未改善，將依《食品安全衛生管理法》裁處。