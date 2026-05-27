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薔蜜颱風最接近台灣時間點曝 專家：大趨勢往沖繩 周末起留意風浪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
薔蜜颱風路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
薔蜜颱風路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

今年第6號颱風薔蜜（Jangmi）上午8時形成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來隨著太平洋高壓東退，大趨勢仍將趨向琉球群島，跟台灣之間保持一段距離。最接近台灣的時間點，可能是落在下周一。

他說，依照目前預報的情況，颱風中心應該會在台灣以東七八百公里左右的地方掠過，外圍環流對台灣陸地上的影響有限，因為颱風右側的環流應該會比左側要強大而寬廣，台灣位在左側，受影響程度較低。

陸地上的天氣影響不大，但是吳聖宇說，海面上的風浪影響就比較明顯，周末起就要注意颱風長浪靠近的情況，下周一、下周二台灣附近海域的風浪應該都不小，在海邊活動務必要小心，或是暫時避免到海邊活動。

薔蜜颱風北上後，吳聖宇表示，下周要注意的重點包括是否將西南季風往北帶上來，以及季風中有沒有其他新的熱帶擾動發展，也關注6月上旬究竟有沒有機會開始正式的梅雨季。

目前預報，「老實說還沒有穩定明確的趨勢」，吳聖宇表示，尤其是南海的擾動預報時有時無，這也導致西南季風後續的演變以及梅雨季是否開始跟著有很大的變動性。只能說再觀察2、3天，趨勢明確後再說也還不遲。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沖繩 颱風

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