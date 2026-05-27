地方淨零治理成九合一選舉考題 學者籲：碳費透明、強化中央地方協作

台灣今年下半年將迎來九合一大選，地方首長候選人面對的市政考題，已不只是交通、社福與產業招商，更包括碳排、空汙、健康風險等治理挑戰。台大風險中心今天發布「中央與地方氣候治理協作政策建議書」，呼籲中央與地方應從「中央規畫、地方執行」轉向共同決策、承擔的合作夥伴關係。

政策建議書指出，碳費自2025年開徵，全國超過半數縣市期待可獲得三成以上分配，但目前環境部氣候變遷署僅說明將採提案競爭方式，缺乏制度化分配原則。中央應盡速建立公正、透明的碳費分配機制。台大風險中心主任周桂田表示，中央應提出清楚篩選依據與流程，避免行政裁量引發爭議。

周桂田表示，氣候治理不能只靠中央單向推動，而應納入地方執行量能與在地差異。他指出，行政院雖已推動2050淨零路徑、12項關鍵戰略與六大旗艦部門減碳計畫，但地方政府在政策制定過程中並非共同決策者，中央應與地方建立雙向商議機制，讓國家減碳目標對接地方執行方案。

他也提醒，財政收支劃分法修法後，地方政府財源增加，應同步提升氣候治理量能，包括培育專業人才、減輕基層壓力，避免過度仰賴顧問公司造成政策碎片化。目前仍缺乏能穿透中央跨部會與地方跨局處的強力協作機制，「整個台灣要動起來」。

政治大學綠色能源財經研究中心主任周麗芳表示，有淨零城市，才有淨零國家。台灣2050淨零目標能否達成，關鍵在地方政府能否把能源、產業、生活與社會轉型落實到城市治理中。她以高雄市為例指出，高雄已制定淨零城市發展自治條例，並將「碳預算」入法，讓減碳成為可追蹤、可問責的治理工具。

周麗芳也提到，「氣候危機就是健康危機」。氣候風險正擴大民眾在災害、熱傷害、空汙與疾病等面向的暴露度與脆弱度，而醫療機構既是健康第一線守護者，也是氣候衝擊下的最後防線。她指出，台灣醫療部門碳排約占全國碳排4.6%，呼籲碳費應挹注醫療機構減碳，讓醫療體系在氣候變遷下更具韌性。

氣候法與資料庫方面，台大公共事務研究所助理教授、台大風險中心研究員李仲軒表示，氣候法要求各縣市成立氣候變遷因應推動會，負責跨局處協調整合、推動氣候變遷相關事務，而研究進一步顯示，縣市首長支持有助於帶動跨局處協作，建議各縣市可進一步透過地方淨零自治條例等制度工具，明確氣候變遷推動會職責、將淨零承諾法制化為地方長期施政目標。

李仲軒說，目前僅少數縣市有氣候治理相關公開資料庫。以「用電大戶條款」為例，地方政府雖掌握轄內整體用電概況，卻受限於法規及資料細緻度，難以取得高壓用戶資料。他呼籲中央應整合跨部會、國營事業資料，建立全國性氣候與能源數據平台並細化至縣市層級。

氣候跨域治理以及公民力量，也受民團關注。綠色公民行動聯盟常務理事賴偉傑表示，地方政府不只是配合，也應是邁向淨零的重要主體。中央、地方政府外，還需建構「跨區域治理」機制，且與既有的各種跨縣市協作平台和操作方式，加以整合精進。

主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜表示，氣候治理不只是中央政策目標，更是地方生活治理與公民參與的重要課題。中央應建立公平透明的碳費分配機制，支持地方培育氣候治理人才、建置在地氣候資料平台，並成立因地制宜的輔導團隊等等，透過中央、地方與公民社會協力，共同建構具韌性與公正的淨零治理體系。