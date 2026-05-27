台灣烤番薯熱飆38度！周五北部稍降溫 薔蜜颱風下周一距離最近

今明兩天台灣各地依舊是高溫炎熱天氣，局部地區有機會來到34度以上，外出注意防曬，多補充水分，預防中暑。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，接下來天氣變化主要會落在周五這天，會有一道鋒面通過台灣，各地天氣變得比較不穩定，尤其中午過後，可能會有比較明顯的局部雨勢，留意天氣變化。

目前天氣現況，她說，台灣仍然位於太平洋高壓壟罩範圍，所以上空雲量偏少，也因為高壓壟罩，這幾天的天氣相當炎熱。在台灣北邊，華南地區有鋒面系統正在建立，預計明晚逐漸接近，周五就會到台灣上空，帶來不穩定的天氣，也可能會帶來降雨狀況。

另外，謝佩芸表示，在西北太平洋上，菲律賓東方海面的位置的雲系，是今天上午8時形成的今年第6號颱風薔蜜，預計颱風未來的路徑先朝西北方向移動，來到琉球南方海面之後逐漸北轉。大約下周一前後，颱風預計會來到相對距離台灣比較接近的位置，後期就會北轉之後，再往東北轉向遠離台灣。

謝佩芸表示，以目前資料預估，颱風雖然逐漸接近台灣東方海面，預期仍有一段距離，對台灣的影響主要是外圍雲系為迎風面帶來降雨和長浪現象，整體來說，到了下周一、下周二之後會逐漸遠離，氣象署會持續關注颱風後續的路徑變化。

溫度趨勢，謝佩芸說，因為天氣相當晴朗，今明兩天仍然高溫炎熱的天氣，今天台灣各地高溫普遍可以來到33至36度，其中特別是在大台北盆地、中南部內陸近山區、花東縱谷，有機會出現局部37度以上高溫。因此，氣象署持續發布高溫燈號的橙燈，甚至局部紅燈，也就是局部38度以上高溫的狀況。炎熱的天氣一定要多補充水分，外出做好防曬工作，戶外活動要避開高溫和太陽比較大的時間，避免把小孩和寵物留置車內。

謝佩芸表示，明天天氣仍然相當炎熱，和今天相比可能局部地區溫度下降一點點、但是不多，高溫還是有32至36度附近，南部內陸一樣有機會超過37度。

至於何時降溫？謝佩芸表示，周五隨著鋒面接近，在北台灣開始有一些雨勢之後，北部和東北部高溫有機會下降到30至31度，中部地區也稍微下降、但還是有34度，周五因為鋒面移動沒那麼快，所以南部和東南部溫度還是偏高一些。提醒民眾，接下來天氣還是比較炎熱的感覺。另外，今天東南部地區有焚風出現的可能性，農友要多加留意。

降雨趨勢，謝佩芸說，今天晴朗炎熱，各地幾乎不會出現下雨的狀況。明天雲量比今天稍微多一些，不過降雨情況也不多；南部清晨沿海地區可能有非常零星的降雨，另外，中午過後山區和東北部可能會出現零星午後陣雨，量和範圍也不多。

不過，她說，明晚隨著鋒面開始接近，北部地區降雨機率稍微增高，有短暫性降雨出現。周五中部以北、東北部地區白天就會有一些短暫陣雨或雷雨；中南部地區，整體來說上午可能還是比較高溫炎熱的天氣，但是中午過後就容易出現午後雷陣雨。北部、東北部地區和各地山區周五容易出現比較明顯的雨勢，有機會出現短延時大雨，周五安排戶外活動要特別注意。

謝佩芸表示，周六鋒面逐漸通過台灣，中南部和花東地區水氣比較多一些，花東地區有短暫陣雨；東南部地區中午過後，尤其山區，受到熱力作用影響會比較明顯一些，有機會出現局部大雨。周六、周日北部地區相對穩定，中南部地區留意中午過後有比較明顯的雨勢。

她說，薔蜜颱風下周一前後距離台灣相對比較接近，下周一、下周二颱風外圍雲系伴隨東北風，會為迎風面帶來短暫降雨，所以北部、東北部地區可能出現局部性降雨，中南部地區仍然以山區午後陣雨為主。

今明兩天依然相當高溫炎熱，謝佩芸表示，而且紫外線很強，多補充水分，外出要防曬，今天東南部地區有機會發生焚風。到了周五鋒面影響，天氣比較不穩定，可能有局部短延時強降雨出現，特別留意。今明兩天金馬地區會有低雲或局部霧，交通往返留意航班資訊。

謝佩芸表示，薔蜜颱風比較接近的時候，東半部、北海岸有長浪現象，安排海邊活動要特別注意安全。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今天高溫資訊。圖／中央氣象署提供