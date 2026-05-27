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東京感冒疫情嚇壞旅客？林氏璧曝2疾病都在低點：有事我和羅一鈞會主動說

聯合新聞網／ 綜合報導
網路上流傳東京感冒災情很嚴重的消息，林氏璧出面闢謠，強調目前流感與新冠疫情都已降到低點，若真的有值得擔心的疫情，「我和羅一鈞都會主動告訴你」。圖為東京夜景。示意圖／ingimage
網路上流傳東京感冒災情很嚴重的消息，林氏璧出面闢謠，強調目前流感與新冠疫情都已降到低點，若真的有值得擔心的疫情，「我和羅一鈞都會主動告訴你」。圖為東京夜景。示意圖／ingimage

近期不少準備前往日本東京旅遊的民眾，在Threads上看到「東京感冒災情很嚴重」等討論後，開始擔心是否該取消行程，甚至有人急著先去接種流感疫苗。對此，旅遊達人、感染科醫師林氏璧出面闢謠，強調目前東京流感與新冠疫情其實都已降到低點，若真的有值得擔心的疫情，「我和羅一鈞都會主動告訴你」。

林氏璧26日在臉書粉專發文表示，最近看到Threads上有準備赴日旅遊的網友，已經恐慌到想去打流感疫苗，也有很多人在問「東京的感冒疫情是不是很嚴重？」他直言，日本與台灣對於感染症的監測系統其實都相當完整可信，民眾若想了解當地流行疾病與疫情嚴重程度，不應該只看社群貼文或網路上散布恐懼、搶流量的新聞，而是應該參考政府機關長期追蹤、定期公布的量化資料。

林氏璧指出，目前東京的流感疫情已經降到低點，新冠疫情也同樣處於低檔，因流感與新冠而需要住院的人數也都不高。他解釋，溫帶國家的流感通常集中在秋冬流行，如果民眾真的想接種疫苗，現階段其實打新冠疫苗可能還比較合理，因為新冠病毒在夏季仍有流行機會。

他也提到，東京都官方目前有提供中文即時疫情資訊，包括各種傳染病的定點監測曲線與歷史比較資料，民眾都能自行查詢。根據目前監測數據，東京的急性呼吸道感染通報數，不僅遠低於冬季兩波流感高峰，甚至比去年同期還略低一些。

至於近期東京最常見的呼吸道病毒，林氏璧表示，目前以鼻病毒為主，這也是一般常見感冒的主要病原之一，大多只會造成上呼吸道症狀，幾乎不會侵犯下呼吸道引發重症，「這一點都不神秘」。

最後，林氏璧也幽默喊話，如果身邊還有朋友擔心「日本現在感冒很嚴重，不知道要不要取消旅程」，可以介紹對方來看他的分析，「如果真的有值得擔心的疫情，我和羅一鈞都會主動告訴你」。

林氏璧 羅一鈞 流感 疫情 東京 日本

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