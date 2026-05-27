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航海人員測驗6月6日登場 通知書開放下載

中央社／ 台北27日電
航港局表示，今年第2次航海人員測驗將在6月6日至7日登場，即日起開放下載測驗通知書。圖／航港局提供
航港局表示，今年第2次航海人員測驗將在6月6日至7日登場，即日起開放下載測驗通知書。圖／航港局提供

交通部航港局今天表示，今年第2次航海人員測驗將在6月6日至7日登場，即日起開放下載測驗通知書，參測人員請以A4空白紙張自行列印。

航港局發布新聞稿表示，6月6日至7日舉辦115年第2次航海人員測驗，於華夏科技大學（新北市）及正修科技大學（高雄市）兩試區舉行，測驗報名人數704人（台北考區356人，高雄考區348人）。

航港局表示，即日起於交通部航港局航港單一窗口服務平台MTNet航海人員測驗管理系統開放下載測驗通知書，參測人員請以A4空白紙張自行列印。

為使參測過程順遂，航港局提醒，參測人員下載測驗通知書後，務必先行檢視相關測驗資訊（如參測日期、考場位置、試場及座位號碼等），如參測資格為暫准報名者，請盡速將畢業（學位）證書及學分證明相關文件掃描至「航海人員測驗信箱」（exam@motcmpb.gov.tw），以利提前完成驗證，最遲務須當日第1節應試前將相關文件正本至試務辦公室辦理資格驗證。

航港局並提醒，測驗當天請勿攜帶具通訊、感應、拍攝、記錄功能之裝置或設備入場（如智慧手環、手錶、眼鏡及佛珠等），如遇有疑義，請配合監場人員確認及檢查。

此外，航港局指出，此測驗僅可使用考選部公告的國家考試電子計算機機型。

航港局 高雄 交通部

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