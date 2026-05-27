台北慈濟：瘦瘦針未增胰臟炎腸阻塞風險 膽結石胃食道逆流發生率上升

「瘦瘦針」等GLP-1類受體促效劑的減重藥物，近年來席捲全球，在減重市場掀起熱潮，從社群平台到醫美診所皆可見其身影，效果與副作用的說法眾說紛紜，也引發醫界對此藥物的關注，台北慈濟醫院家庭醫學科夏遠萍醫師表示，根據衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）與臨床指引，「瘦瘦針」適用族群為BMI大於30的成人，或BMI大於27且合併高血壓、第二型糖尿病或血脂異常等體重相關疾病者。

台北慈濟醫院家庭醫學科夏遠萍醫師以「腸泌素受體促效劑與胃腸道不良事件：系統性綜論暨統合分析」為研究主題，整合55項隨機對照試驗、涵蓋超過10萬名病人資料，結果顯示，瘦瘦針在胰臟炎與腸阻塞等風險上未達顯著增加，但膽結石與胃食道逆流的發生率則有所上升，整體風險仍屬可控範圍。

台北慈濟醫院指出，夏遠萍醫師透過實證醫學方法的系統性檢視，為瘦瘦針的安全性提供更具體且客觀的臨床依據，其研究成果已刊登於國際期刊「Gastroenterology」。

夏遠萍醫師解釋，「瘦瘦針」主要指一類模擬腸泌素作用的GLP-1受體促效劑，其減重機轉並非單純「抑制食慾」，該藥物作用於大腦中樞，會釋放飽足訊號，使人較快產生「已吃飽」的感覺；並且延緩胃排空，讓食物在胃中停留時間拉長，進一步延續飽足感；同時，也會調節胰島素分泌，穩定血糖波動，減少因血糖起伏帶來的飢餓感。

如同所有藥物，瘦瘦針並非毫無風險。夏遠萍醫師指出，臨床上常見的副作用包括噁心、嘔吐、腹瀉與便秘，但多半屬於暫時性且與劑量相關，透過「由低劑量逐步增加」的方式，多能有效減輕不適。至於過去研究指出部分使用者可能面臨胰臟炎或腸阻塞風險上升，但夏遠萍醫師透過全球主要醫學資料庫，如: PubMed、Embase、Cochran，蒐集並篩選55篇高品質臨床研究，綜合分析超過10萬名病人資料後發現，這些風險在統計上並未顯著增加。

她研究發現膽結石風險約增加50%，胃食道逆流風險則提升超過2倍。推測原因可能與藥物抑制膽囊收縮、延緩膽汁排空，以及胃排空延遲導致胃內壓力上升有關。但依據臨床統計，每1000名接受該項治療的病人中，僅約多出2例膽結石與4例胃食道逆流。相較於肥胖本身可能帶來的心血管疾病、脂肪肝與糖尿病風險，整體仍被認為是利大於弊。

她表示，若施打後出現右上腹劇痛、持續嘔吐、嚴重便秘，或吞嚥困難與胸口灼熱等症狀，仍應及早就醫評估。對於合併脂肪肝等代謝異常者，以及使用較高劑量進行減重的族群，其副作用發生率可能相對較高，更需審慎評估。

夏遠萍醫師也強調，瘦瘦針並非人人適用，更不應透過來路不明的管道取得或自行使用。減重治療應建立在專業醫療評估之上，依個人健康狀況制定合適方案。同時，即使藥物能提供輔助效果，長期體重管理仍需回歸均衡飲食與規律運動，才能真正達到健康且可持續的成果。